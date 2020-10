NOVAK JE U ČETVRTFINALU ROLAN GAROSA - Đoković savladao Hačanova u Parizu

Đoković se 11. put uzastopno plasirao među osam najboljih u Parizu, ukupno 14. put, a do sada na turniru još nije izgubio ni set.

Njegov naredni rival biće bolji iz meča Pablo Karenjo Busta - Danijel Altmajer.

Rolan Garos igra se za ukupni nagradni fond od 38 miliona evra.

TOK MEČA!

Treći set

6:3 - Đoković je pobedio.

5:3 - Vodi Đoković u trećem setu. Na korak je Novak od plasmana u četvrtfinale.

4:3 - Brejk! Novak je veoma bučno i emotivno proslavio brejk koji može da znači i plasman u četvrtfinale.

3:3 - Novak ima već devet neiznuđenih grešaka, ali čeka novu priliku da napadne Hačanova.

2:3 - Hačanov je poveo prvi put od početka meča.

2:2 - Đoković je greškama dozvolio Hačanovu da na isteku drugog sata izjednači u trećem setu.

2:1 - Đokovićevom greškom Hačanov je dobio prvi gem u setu.

2:0 - Potvrđen je brejk.

1:0 - Drop-šotom, trinaestim koji mu je uspeo, Novak je stigao do brejka na otvaranju prvog seta.

Drugi set

6:3 - Đoković osvaja i drugi set.

5:3 - Hačanov je naterao Novaka da servira za osvajanje seta.

5:2 - Bilo je dramatično. Novak je spasao četiri brejk lopte, a zatim došao na korak od osvajamnja drugog seta.

4:2 - Đoković je u igri na razliku izgubio gem.

4:1 - Uz dve greške Novak je potvrdio prednost.

3:1 - BREJK! Đoković prvi oduzima servis Hačanovu.

2:1 - Bilo je 30:30, a onda je Novak odigrao dva lagana poena.

1:1 - Rus je imao 40:15, Đoković je uspeo da izjednači, a tada Hačanov vezuje dva poena i posle tri gema ne suočava se sa brejk loptom.

1:0 - Bilo je dužih poena, a Novak je dobio gem u kom je servirao.

Prvi set

6:4 - Duplom greškom Hačanova desio se treći uzastopni brejk, kojim je Đoković osvojio prvi set.

5:4 - Novak je izgubio više od jednog poena na svoj servis, prvi put od početka meča, nešto je čak imao da kaže sebi u bradu, a zatim je pretrpeo brejk.

5:3 - Kakv gem! Bilo je pet izjednačenja, a Novak je fantastičnim poenom uspeo da napravi brejk i dođe u priliku da servira za osvajanje seta.

4:3 - Lagan gem sa samo jednim izgubljenim poenom, ukupno drugim na Novakov servis.

