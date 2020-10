ĐOKOVIĆ JE U POLUFINALU ROLAN GAROSA - Nole se osvetio Špancu za US Open, sledeći je Cicipas

Najbolji teniser sveta Novak Djoković plasirao se u polufinale Rolan Garosa, pošto je večeras pobedio Španca Pabla Karenja Bustu 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.

Djoković je posle preokreta i tri sata i 13 minuta igre uspeo da trijumfuje protiv rivala s kojim se poslednji put susreo na US openu, kada je zaradio diskvalifikaciju zbog toga što je sudiju pogodio loptom. U borbi za finale Đoković će se sastati sa Grkom Stefanosom Cicipasom, koji je ranije danas pobedio ruskog tenisera Andreja Rubljova.

Španski teniser na pravi način iskoristio je lošiju igru srpskog igrača u prvom setu i posle 50 minuta igre i dva brejka poveo je u setovima.

Drugi set doneo je buđenje Djokovića, koji je podigao nivo igre, dva puta je oduzeo servis rivalu i došao do izjednačenja. U nastavku meča, Djoković je prvi došao do brejka i na startu trećeg seta poveo je 2:0. Prednost je imao sve do petog gema, u kom Španac uzvraća i unosi malo neizvesnosti u duel.

Držao se Karenjo Busta do rezultata 4:3, ali je u narednom gemu poklekao i dozvolio Djokoviću da ga još jednom brejkne, što je Srbin iskoristio i preokrenuo rezultat na 2:1 u setovima.

Četvrti set doneo je veliku borbu, oba tenisera bila su sigurna na servisu, a brejk se desio tek u sedmom gemu, kada je Novak poveo sa 4:3. Morao je Djoković u svom servisu gemu da spasi tri brejk lopte, ali je nakon toga rutinski je odradio posao, iskoristio prvu meč loptu i plasirao se među četiri najbolja igrača na gren slemu u Parizu.

TOK MEČA:

5:4 – Đoković servira za pobedu - Lak gem za Karenja Bustu koji je išao na sve ili ništa.

5:3 – spas! Ne može bez komplikacija. Karenjo Busta dolazi do dve brejk lopte, ali greši u oba naredna poena. Busta je došao do još jedne prilike, ali ju je Novak dobrim forhendom spasao, a nedugo zatim odigrao još dva odlična poena i došao na gem od pobede!Gem od skoro devet minuta.

4:3 – brejk Đokovića - Forhend viner, a onda "bomba" iz riterna za 0:30. Došao je Novak do brejk lopte, a Busta napravio ogromnu grešku na mreži i poklonio poen Srbinu za brejk!

3:3 – izjednačenje - Dobar gem za Novaka, dosta dobar. Sa nulom.

2:2 – uz manje pretnje - Komplikuju se stvari posle duple i ritern vinera u Novakovom gemu. Đoković ipak čisti linije i dolazi do novog gema.

1:2 – Novak besneo, propustio 4 brejk šanseNovak ne koristi dve brejk šanse jer Busta pogađa dva odlična servisa. "Ceo meč nije pogodio dva prva servisa zaredom. Ceo je**ni meč", rekao je Novak ljutito gledajući u svoj boks.Novak je propustio još dve brejk lopte. "Da li je moguće? Da li je mogućeee?", prodrao se Novak.Karenjo Busta je osvojio gem.

0:1 – Busta vodi! Prvi put od početka meča da Karenjo Busta osvaja prvi gem seta. Bez izgubljenog poena, štaviše, uz dosta dobrih servisa.

4:6, 6:2, 6:3 – na set od polufinala!Novak lako osvaja poslednji gem trećeg seta i vodi 2-1! Igra nije kao u prethodnim mečevima, ali rezultat je trenutno najbitniji.

3:3 – izjednačenjePotpuno se vratio u set Karenjo Busta. Odigrao je odličan gem i prvom asom u meču došao do poravnanja rezultata.

4:6, 6:2 – izjednačenje!Greške Buste, dobri riterni Novaka i konačno odličan drop-šot! Novak brejkom dolazi do osvajanja drugog seta i izjednačenja!

3:2 – ribrejkKarenjo Busta posle dužeg vremena dobija nekoliko dužih poena i preti (0:30). Slede dobar servis, a onda ne baš dobar izlazak na mrežu (15:40).Uz veliku pomoć mreže Španac dolazi do ribrejka.

2:0 – brejk Đokovića!Novak je izvršio jako veliki pritisak na drugi servis rivala, pošto prvog praktično nije bilo u ovom gemu. A kada to dopustite sebi protiv Novaka Đokovića – ide brejk!

2:1 – spasene dve brejk lopte!Novak se ne oseća dobro na terenu i to je evidentno. Perfektan ritern buste koji je Novak samo ispratio pogledom za 15:40.Kod druge je odigrao skandalozan smeč, ali je Busta pogrešio za 40:40.Nekoliko poena kasnije Novak ipak ne gubi servis!

4:6 – rutinski gem Osvaja Karenjo Busta prvi set posle 48 minuta igre. Đoković ima vidne fizičke probleme i Španac je bio bolji protivnik, bez sumnje.

4:4 – vraćen brejk! Novak je na 30:30 imao fenomenalnu šansu, ali je prvo odigrao loš drop-šot, a onda iako mu se ukazala zlatna šansa lopticu poslao u mali aut. Dobri riterni Novaku su doneli naredna dva poena i brejk loptu, ali je tada Busta igrao jače i odmerenom dozom pritiska spasao brejk loptu.Đoković je fenomenalno anticipirao u narednom poenu, došao do brejk lopte, a onda konačno i do brejka posle duple protivnika!

3:4 – Novak izgleda malo bolje. Dobro je igrao Novak u ovom gemu, imao je prekopotrebnu pomoć servisa i ostao u "životu".

2:4 – potvrđen brejk -Mnogo greši Novak, dok Karenjo Busta igra veoma sigurno, bez rizika. Čak osam neiznuđenih grešaka za sada, Španac potvrđuje brejk.

Fizički problemi - Đoković ponovo ima problem sa vratom koji ga je mučio i danas tokom treninga. Takođe, može se videti da i sa levim laktom nešto nije u redu.

2:2 – Busta bez problema

2:1 – prva dupla, ali bez problema

1:1 – dobro počinje i Karenjo Busta

1:0 – odličan start Đokovića