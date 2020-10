NOVAK U ČETVRTFINALU ROLAN GAROSA! Đoković krenuo po "osvetu"

Novak i Pablo su do sada ostvarili po četiri pobede. Srbin nije izgubio nijedan set, dok je Španac izgubio jedan.

U prethodna tri međusobna duela tri pobede je zabeležio Đoković, dok je "trijumf" putem diskvalifikacije protivnika ostvario Španac na ovogodišnjem US openu.

Na putu do četvrtfinala Đoković je pobedio Imera, Berankisa, Galana i Hačanova, dok je Karenjo Busta bio bolji od Milmana, Pelje, Bautiste Aguta i Altmajera.Pobednik ovog duela igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa u polufinalu turnira.

