VILANDER O NOVAKOVOM ZDRAVSTVENOM STANjU: Šveđanin zabrinuo Đokovićeve navijače

Bivši švedski teniser Mats Vilander oglasio se pred meč Novaka Đokovića i Stefanosa Cicipasa u polufinalu Rolan Garosa.

Teniski ekpret za “Eurosport” je zabrinut zbog Đokovića. Razlog je povreda ramena koja je mučila Novaka u četvrtfinalu protiv Pabla Karenjo Buste (3:1), a zbog koje je srpski teniser morao da uzima i medicinski tajm-aut.

- Mislim da ne želi da pokaže svojim protivnicima da ima povredu. To je opasna povreda i ako ne počne dobro meč - mogao bi da ima problem - kazao je Mats Vilander koji je nekoliko puta ponovio da ga je zabrninula Novakova povreda.

Šveđanin je pratio detaljno svaki njegov pokret u četvrtfinalu.

- Očigledno mu je bilo potrebno neko vreme da zagreje telo, a tako će biti i protiv Cicipasa, pa onda i u finalu. Video sam da je Pablo Karenjo Busta rekao da Novak stalno to radi kada mu ne ide, ali mislim da to Novak ne želi kada gubi. Zbog toga mislim da je to velika briga u naredna dva meča pošto će rivali probati da ga iscrpe... - naveo je Vilander koji nije prognozirao pobednika:

- To će biti dva maratonska meča - dodao je teniski ekspert za "Eurosport".