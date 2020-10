NADAL U FINALU ROLAN GAROSA, ČEKA BOLJEG IZ DUELA ĐOKOVIĆ-CICIPAS: Moćni Rafa pregazio Švarcmana i poslao JASNU poruku

Nadal će u finalu u nedelju igrati sa boljim iz meča Đoković - Cicipas.

Španac nije igrao najbolji tenis, ali je bez mnogo drame uspeo da savlada Argentinca, koji ga je nedavno porazio na Mastersu u Rimu. Nadal je u prvom setu, u kom smo videli tri brejka zaredom, tu drugu sterčenu prednost sačuvao do kraja i slavio sa 6:3.

One down. Two to go.@RafaelNadal with the first set 6-3 over Schwartzman.#RolandGarros pic.twitter.com/bKDh9DFeT3