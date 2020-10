UŽIVO NA PINK.RS: BORBA ZA FINALE ROLAN GAROSA! Đoković - Cicipas (4:2)

Ovaj meč ima i jednu posebnu važnost, jer Novak ima šansu da osvoji dodatnih 480 poena koje će ga učiniti prvim teniserom sveta do kraja ove godine!

Prvi set

4:2 - I Cicipas siguran na svom.

4:1 - Novak povećava prednost servisom.

3:1 - Cicipas je sa samo jednim izgubljenim poenom, uzeo prvi gem u svom prvom Grand slem polufinalu

3:0 - Lako na svoj servis do prednosti od 3 gema

2:0 - Đoković je kaznio neiznuđene greške Cicipasa i odmah napravio brejk

1:0 - Dug gem trajao je sedam minuta. Novak je spasao četiri brejk lopte, dobro ga je služio forhend

