UŽIVO NA PINK.RS: ŽESTOKA BORBA ZA FINALE ROLAN GAROSA! Đoković - Cicipas (6:3, 6:2, 5:7, 4:4)

Srpski teniser Novak Đoković igra polufinale Rolan Garosa, a protivnik mu je Grk Stefanos Cicipas.

Ovaj meč ima i jednu posebnu važnost, jer Novak ima šansu da osvoji dodatnih 480 poena koje će ga učiniti prvim teniserom sveta do kraja ove godine!

TOK MEČA:

4:4 - Lakši gem za Đoković, koji bi sada trebalo da pritisne Cicipasa

3:4 - Mnogo prilikaza brejk Novak propušta! To je ono što brine

3:3 - Gem bez oprilike za brejk

2:3 - Tri brejk lopte propušta Đoković!

2:2 - Vraćamo se na početak seta! Nole je uspeo da izjednači

1:2 - Novak vraća brejk i prekida dug Cicipasov niz od pet vezanih gemova

0:2 - Cicipas pravi brejk bez izgubljenog poena! Kao da je sada sve na strani Grka. Čekamo da se Novak probudi!

0:1 - Cicipas igra najbolji tenis od početka meča. Uzeo je četiri gema za redom

Četvrti set

5:7 - Sve što nije uspeo do sada Cicipas je uradio sa dva vezana brejka, kojima je odveo meč u četvrti set

5:6 - Grk je obezbedio dodatni gem trećeg seta

5:5 - Prvi put u meču Cicipas pravi brejk

5:4 - Brejk! Sledi servis za finale

4:4 - Već drugi gem u kome Novak ne gubi poen kada servira

3:4 - I dalje nema brejka u trećem setu, ali je Grk ovaj put bio blizu da poklekne. Nije se branio od brejk-prilika, ali je delovalo da bi Novak uskoro mogao da ga konačno slomi i onbezbedi 56. okršaj sa Rafelom Nadalom. I to u finalu Rolan Garosa

3:3 - Bez izgubljenog poena Đoković stiže do izjednačenja

2:3 - Cicipas odigrava novi savršen gem u kom nije izgubio ni poen. Prilično lako, servisi idu jako i ravno, Novak izbacuje i pritisak je opet na njegovoj strani

2:2 - Drop-šot Đokovića nije prošao posle servisa, ali je onda prošao smeč sa osnovne linije za 15:15. Iznuđenom, pa neiznuđenom greškom protivnika, Nole je uzeo poene za 30:15 i 40:15. U razmeni nije Stefanos pogodio još jedan forhend, pa je Đoković bez muke poravnao

1:2 - Grk za sada odoleva Đokovićevim pritiscima

1:1 - Cicipas opet propušta priliku za brejk nakon čega Đoković stiže do izjednačenja

0:1 - Cicipas je poveo na startu trećeg seta

Treći set

6:2 - Đoković je na korak od 28. Grand slem finala

5:2 - Novi brejk! Ponovo je Cicipas imao 40:0, ali je Đoković drugi put zaredom oduzeo servis rivalu.

4:2 - Grk se ne predaje, ali Nole potvrđuje brejk.

3:2 - Cicipas je sa četiri greške praktično poklonio Đokoviću brejk

2:2 - Bilo je 15:30, ali bez opasnosti

1:2 - Bez brejka na startu drugog seta, grčki teniser poveo.

1:1 - Gem je trajao više od osam minuta a greškama Cicipasda iz bekhenda Novak je uspeo da sačuva servis

0:1 - Cicipas bez izgubljenog poena uzima gem.

Drugi set

6:3 - Vinerima Novak, posle igre na razliku dolazi do prvog seta.

5:3 - Lak gem za Cicipasa.

5:2 - Odlični poeni sa obe strane. Novak, nakon odlične odrane Cicipasa, ipak uspeva da osvoji gem. Spasavanjem brejk lopte Novak je došao na korak od osvajanja prvog seta.

4:2 - Tri od četiri poena Cicipas je dobio posle dobrog servisa.

4:1 - Efektan drop-šot Cicipasa, menja ritam i donosi mu poen u gemu na Novakov servis. Usledila je greška za 15:15, a onda i servis viner Beograđanina za 30:15. Forhend vinerom posle nešto kraćeg riterna Đoković stiže i do 40:15 da bi novim servis vinerom opet potvrdio brejk.

3:1 - Cicipas je sa samo jednim izgubljenim poenom, uzeo prvi gem u svom prvom Grand slem polufinalu

3:0 - Lako na svoj servis do prednosti od 3 gema

2:0 - Đoković je kaznio neiznuđene greške Cicipasa i odmah napravio brejk

The world No. 1 doing world No. 1 things in the first game of his semifinal.



Talk about unreal, @DjokerNole. 😮



Passport to #RolandGarros // https://t.co/cisI9tYJen pic.twitter.com/uDvT73gsiL — TENNIS (@Tennis) 09. октобар 2020.

1:0 - Dug gem trajao je sedam minuta. Novak je spasao četiri brejk lopte, dobro ga je služio forhend

Prvi set

World number one Novak Djokovic will be aiming to make it through to Sunday's final, but can Stefanos Tsitsipas cause an upset? 🏆🇫🇷🎾



Latest odds. 👇 — bwin (@bwin) 09. октобар 2020.

Sa tim poenima, završiće godinu kao prvi šesti put u svojoj karijeri i osigurati svoje mesto koje mu sa pravom pripada toliko dugo da će Federerov rekord biti daleko za jednocifren broj.

Novak je do polufinala došao pobedom nad Špancem Pablo Karenjom Bustom, dok je Cicipas bio boji od Andreje Rubljova iz Grčke.

Đoković ima 33 godine i prvi je igrač planete. Stefanos je 11 godina mlađi i nalazi se na šestom mestu ATP liste.

Njih dvojica imaju pet odigranih mečeva, a Novak u pobedama vodi 3:2. Poslednji put sastali su se u finalu turnira u Dubaiju ove sezone kada je srpski as slavio sa 6:3, 6:4.