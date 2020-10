NAVIJAČI ŠOKIRANI! NOVAK NA TRENINGU U NEPREPOZNATLJIVOM IZDANJU: OVO je veliki problem sa kojim se Đoković suočava pred finale sa Nadalom!

Iscrpljujući tempo grend slema na svojoj koži je osetio Novak Đoković u četvrtfinalu Rolan Garosa, a problemi još uvek nisu potpuno otklonjeni.

Iako je nakon tog mesta rival srpskog tenisera Karenjo-Busta sumnjao u tegobe koje ima Đoković, Novaka definitivno još uvek muči vrat što se videlo i na današnjem treningu pred finale grend slema.

Srpski as je zabrinuo navijače, i one okupljene kraj terena, a i one koji su videli fotografije po društvenim mrežama, kada je sa izlepljenim celim tim delom tela počeo trening.

La fameuse partie de tennis-pétanque en fin d’entraînement pour Novak. « Allez viens, ‘steplait’ » dit-il à un des sparring sessions. Alors si maintenant il manie le Steplait à la française 😂 pic.twitter.com/Prr57HFZzD — Carole Bouchard 💜💛 (@carole_bouchard) 10. октобар 2020.

Na prvi pogled loše vesti, a onda i dobre. Izašao je da trenira Đoković izlepljen terapeutskim trakama na vratu, ali se nije grčio i dobro je izgledao na terenu. Nije puno vremena prošlo, a onda je Srbin i skinuo to pomoćno sredstvo.

I posle toga se najbolji teniser na svetu kretao bez problema, udarao lopticu bez zadrške i pokazao da trenutno nema tegoba koje ga ometaju.

Finale sa Rafaelom Nadalom je u nedelju u 15 časova i Srbin ima vremena da se odmori od maratonskog polufinala koje je imao u petak sa Stefanosom Cicipasom.