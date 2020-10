U TOKU NAJVAŽNIJI MEČ U ISTORIJI TENISA! Vratio se Novak i postoji šansa za PREOKRET

Novak Đoković i Rafael Nadal od 15 sati na Filip Šatrijeu u Parizu igraju finale Rolan Garosa, koje ima istorijski značaj. Ovo nije samo bitka za Grend slem pehar, već i bitka za tenisku istoriju i za zvanje najboljeg svih vremena.

Teniseri su izašli na glavni teren čiji krov je zatvoren zbog najavljenog nevremena u Parizu.

TOK MEČA: 

Treći set

4:4 – Nestvarnim forhendom iz defanzive Novak spasava prvu gem loptu, ali mu forhend beži sa žica pa ne uspeva da spasi i drugu.

4:3 – Novak ponovo vodi! Preokret u trećem setu! Prelep gem u kojem je konačno Novaku sve išlo od ruke!

3:3 – prvi brejk Đokovića u meču!Nadal je ušao u seriju grešaka i uspeo je Novak da dođe do brejk lopte. Igrao se poen, ali je onda Novak ponovo pozvao Rafu na mrežu nedovoljno dobrim drop-šotom i Nadal je uspeo da ga nadmudri.Nekako je Novak naterao Rafu na grešku, a onda konačno došao do prvog brejka u meču!

2:3 – Novak je krenuo da gađa vinere na silu. Iako sada Nadal greši više nego ranije to je i dalje gotovo nepostojeći faktor u ovom meču.

2:2 – Nadal dobija dva gladijatorska poena, ali kasni na forhend za 30:30. Đoković zatim igra užasno, a Nadal novim bekhend vinerom (devetim u meču, prvim u setu) završava ovaj gem.

2:1 – spasena brejk lopta!Nadalov ritern pada na osnovnu liniju, Novak se jedva snalazi, a onda Rafa nekako šalje lopticu u aut. Uspeo je Noksa još dva poena da veže i odigra dosta kvalitetno, pa ponovo vodi.

1:1 – Nadal bez većih problemaBio je Novak na centimetar od 0:30, ali je na kraju jedva stigao do tih 30 u ovom gemu.

1:0 – Odličan gem za Đokovića i, nećete verovati, čak i nekoliko grešaka Nadala! Dobra uvertira pred početak preokreta.

Drugi set

2:6 - Nadal dobija i drugi set. U poslednjem gemu igra dobro, ali mu Novak takođe poklanja par poena koja je morao da dobije.

2:5 – najlakši gem u meču za Novaka. Konačno je Nadal krenuo da greši! Za to mu je, doduše, bilo potrebno 13 gemova...

1:5 – rutinskiBez izgubljenog poena Rafa osvaja ovaj gem u kojem je isisao i ono malo energije koje je imao Novak do sada.

1:4 – dupli brejk Nadala, ponovoNovak je u ovom gemu pokazao "petlju". Dva savršena drop-šota kada je bilo jako bitno da se ne pogreši za 30:30, ali Nadal dolazi do brejk lopte.Novak je spasava prvim asom u meču, a onda u narednom poenu igra savršenu defanzivu, pa drop-šot kada je bilo očigledno da to ne sme da uradi.Nema ni sreće Novak, pošto Rafin ritern za milimetar prelazi mrežu, a onda se Novakov forhend od mreže odbija u aut.

1:3 – potvrđen brejkNadal neverovatno servira danas, ima 80 odsto ubačenog prvog servisa, što je daleko do bilo čijeg proseka. Ne prvi put danas Novak spasava dve gem lopte i dolazi do đusa.Novak pravi skandaloznu grešku iz forhenda posle savršenog riterna i Nadal potvrđuje brejk.

1:2 – brejk NadalaNadal preti sa 0:30, ali Novak vezuje dva veoma napeta poena. U narednom pogađa dobar servis, ali preagresivno igra forhend i lopticu šalje iza osnovne linije. Ali, Đoković čisti dve linije iz forhenda i bekhenda i uz dosta i sreće spasava četvrtu brejk loptu u setu.

Nadal dolazi do druge u gemu posle neiznuđene greške srpskog tenisera, ali sledi sjajna "jedan-dva" kombinacija.Novak igra dva užasna poena i gubi i ovaj gem.

1:1 – Rafa se "izvukao"Imao je velike prilike Novak da dođe do novih brejk lopti, ali je od 15:30 "jeftino" izgubio dva poena u nizu, a onda i treći posle servis vinera.

1:0 – Novak spasao dve brejk lopte i konačno se upisao!

Nadal i u ovom gemu igra bolje i dolazi do dve vezane brejk lopte. Novaku konačno ulazi prvi servis u dva poena pa spasava obe, ali Rafa dolazi do treće.Istom metodom Novak spasava i treću, a nedugo zatim konačno dolazi do prvog gema u meču.Posle 55 minuta tenisa.

Prvi set

0:6 - Ovo je Nadalu drugi put u karijeri da protiv Đokovića dobija set sa nulom!

0:5 – I treći brejk Nadala...Neverovatno. Novak je imao 40:0, napravio duplu, a onda izgubio još tri poena što je Rafi donelo brejk loptu

0:4 - Nije uspeo Novak da iskoristi dve brejk lopte u ovom gemu, a Španac asom čuva svoj servis. Đoković ima problem sa neiznuđenim greškama.

0:3 - BREJK! Novi brejk Španca, Nole je u kontraritmu od starta meča. U ovom gemu napravio je prvu duplu servis grešku i pregršt neiznuđenih grešaka!

0:2 - Uspeo je Nole da izvuče đus, ali onda je Španac dodao gas i sačuvao servis.

0:1 - BREJK - Loš start meča za Novaka. Imao je Nole 40:15, ali je Nadal ipak uspeo da iskoristi prvu brejk priliku i već na startu meča dođe do prednosti.

Oči čitavog sveta uprte su ka "gradu svetlosti" na GOAT bitku dva najbolja tenisera sveta. Obojica imaju svoju računicu pred ovaj meč. Đoković želi da osvoji 18. Grend slem pehar u istoriji i da priđe Federeru na dva, a Nadalu na jedan Grend slem zaostatka, dok Nadal već danas može da se izjednači sa Federerom na večnoj listi sa 20 pehara.

Novak je snimljen na poslednjem treningu za fizio trakom na vratu, ali novinarka koja ga je uslikala objavila je i ohrabrujuće vesti da nije imao nikakvih fizičkih poteškoća i da je odradio jedan od najfokusiranijih treninga.

Nadal je takođe odradio trening, ali se i bodrio na društvenim mrežama, pošto je nekoliko sati pre meča objavljivao snimke i bodrio se uz čuveno "vamos".