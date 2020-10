Oglasila se Jelena Đoković: Nakon što je Nole izgubio u finalu, EVO ŠTA JE IMALA DA PORUČI NADALU

Jelena Đoković iskoristila je priliku da čestita pobedu Nadalu i njegovoj porodici uz reči:

- Ljubav i poštovanje za predivnu porodicu Nadal. Kakav neverovatan uspeh! Čestitke Rafaelu, njegovoj porodici i svim fanovima!

Love and respect for wonderful Nadal family. What an amazing achievement 🙌👏🙏 Congratulations to @RafaelNadal family, team and all the fans 👏👏👏 #RolandGarros champion