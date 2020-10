Srpska atletičarka Olivera Jevtić napadnuta je pre nekoliko dana tokom trke na 10 kilometara u okviru maratona u Sofiji, a kako je rekla za "Novo jutro" muškarac koji ju je gurnuo juče je uhapšen.

Jevtić se zahvalila se svim ljudima koji su brinuli za nju.

- Ja sam u šoku, ta trka u Sofiji je trebalo da bude moj povratak posle povrede od pre mesec dana i taj kontrolni test za olimpijsku normu koji bi trebalo da se ispuni za sledeću godinu, ali na žalost nisam dočekala tu trku kako treba - rekla je Jevtić za Pink.

- Videli ste na snimku, on je sa leve moje strane dolazio i svom svojom snagom i težinom me je pokosio sa staze - istakla je ona i dodala da nije bilo dečka koji joj je ublažio pad, da bi on bio katastrofalan.

Kako je istakla, po povratku iz Sofije ona je odmah uradila snimak glave i kuka i rekla je da ništa nije polomila.

Jevtić kaže da ju je juče kontaktirala bugarska televizija, kao i jedan njen prijatelj iz te zemlje i da su joj rekli da je juče priveden muškarac koji ju je gurnuo, a danas da bi trebalo da se sazna razlog zašto je to uradio.

- Volela bih da ga pitam zbog čega je to uradio i da li je sam to uradio ili ga je neko poslao to da uradi - rekla je Jevtić.