Ministar omladine i sporta, nekadašnji najbolji vaterpolista sveta, dvostruki svetski i trostruki evropski prvak, vlasnik olimpijskog srebra i dve bronze, Vanja Udovičić, govorio je o svojoj blistavoj sportskoj karijeri.

Po mišljenju mnogih sportskih stručnjaka i sportista, jedan od najboljih vaterpolista svih vremena, prisetio se svojih početaka i mnogih stvari koje su ga oblikovale kao igrača i pomogle mu da od najmlađeg reprezentativca dođe do titule najboljeg igrača sveta.

-Prvi treneri su mi usadili ljubav prema sportu. Odigrali su veoma značajnu ulogu i uticali na to da zavolim vaterpolo i ostanem u njemu. Ništa manje nisu značajni ni ostali treneri, svi su me naučili nešto, svako od njih je imao svoju ulogu, svako od njih je bio kreator velikog mozaika i stavio po jednu kockicu kako bi mozaik bio potpun - istakao je Udovičić za Podcast.rs za rubriku "Pod kapicom".

Karijeru vrhunskog sportiste započeo je u Vaterpolo klubu “Partizan” i danas posle više od dve decenije seća se svog prvog nastupa za ovaj klub.

-Debitovao sam posle odlaska svih velikih igrača, bio sam prestravljen. Nositi njihov broj na kapici, bila je velika čast ali i odgovornost, morao sam da pokažem da sam dostojan imena tima za koji igram - rekao je on.

I zaista je Vanja Udovičić bio dostojan imena kluba u kome je započeo svoju karijeru i dokazao da su volja i želja najveći motiv da uspete i ostvarite svoje snove. Uz mnogo truda, rada i odricanja postigao je svoje visoko postavljene ciljeve.

Tokom sjajne vaterpolo karijere, Udovičić je igrao, pored beogradskog Partizana, i za Jadran iz Herceg Novog, Posilipo iz Napulja, italijanski Pro Reko, Mladost iz Zagreba i Radnički iz Kragujevca.

U toku svoje dugogodišnje karijere dao je mnogo golova, ali se ne seća svih. Pamti samo neke od njih.

-Pamtim golove koje sam dao velikim golmanima, poput Šoštara. Sećam se i golova sa evropskih i svetskih takmičenja i golova koje sam postigao iz neobičnih i nesvakidašnjih situacija - ispričao je Udovičić.

Ministar se prisetio i osvojenog zlata u Rimu 2009. koje mu je jedno od drazih.

-Odlazimo u Rim na Svetsko prvenstvo bez velikih očekivanja, došlo je do smene generacija i niko ne očekuje medalju. Posle lošeg starta, ostvarujemo istorijski uspeh i osvajamo svetsko zlato - naglasio je on.

Sadašnji ministar omladine i sporta učestvovao je i tri puta na Olimpijskim igrama i sva tri puta osvojio medalju. Smatra da je učešće na Olimpijskim igrama kruna karijere svakog sportiste.

Svoju najveću želju ostvario je kada je postao kapiten vaterpolo reprezentacije.

-Kada sam preuzeo ulogu kapitena najbitnije mi je bilo da se posvetim svakom igraču, pokušao sam svima da priđem na određeni način i da im pomognem kada je to potrebno. Najvažniji mi je bio odnos među igračima, znao sam da to može da se odrazi na igru tima. Mislim da sam uspeo da doprem do svakog igrača i da sam ono što je najvažnije za jedan tim, izvukao maksimum iz svih nas, što su pokazali i rezultati - naglasio je on.

Na vrhuncu svoje karijere, kao najbolji igrač sveta Vanja Udovičić dobija ponudu koja može u potpunosti da promeni njegov život. Predsednik italijanskog kluba Pro Reko, za koji Udovičić igra u tom trenutku, nudi našem reprezentativcu da pređe u italijansku reprezentaciju.

-Dobio sam ponudu da igram za italijansku reprezentaciju. Predsednik VK Pro Reko došao je sa ponudom koja je nezamisliva za vaterpolo. Iznos koji mi je tada ponuđen je bio dovoljan da se obezbede dve do tri generacije, bio je otprilike kao iznos koji su tada dobijali košarkaši za nekoliko sezona. Ono što je još bilo primamljivije, ponuđen mi je posao po završetku sportske karijere. Odbio sam ponudu što je za predsednika kluba, koji je bio i veoma uspešan privrednik, bilo neshvatljivo. Odbijanjem ponude otkazan je i moj ugovor u Pro Reku, ali uradio sam ono što sam osećao. Naišao sam i na osudu nekih mojih prijatelja, ali ono što je za mene bilo najvažnije u tom trenutku je da sam živeo svoj san, bio sam kapiten srpske vaterpolo reprezentacije - ispričao je Udovičić.

Nije sve u materijalnim vrednostima, postoji nešto mnogo vrednije, nacionalna i emotivna pripadnost, to su stvari koje su mnogo vrednije od novca. Iskreno verujem da bi mnogi na mom mestu uradili isto, ako ne, žao mi je zbog toga, tu sam da dam primer drugima” – zaključio je vrhunski vaterpolista svoju priču o sportskoj karijeri koja je obeležila jednu epohu.