OGLASIO SE NAPADAČ NA OLIVERU JEVTIĆ: Niko me nije platio da je oborim, LAŽNO ME OPTUŽUJETE! Žao mi je... (VIDEO)

Bojan Vačev, čovek koji je besomučno gurnuo i, na svu sreću lakše, povredio našu legendarnu atletičarku Oliveru Jevtić, ima svoju stranu priče o ružnim scenama sa trke u Sofiji.

U otvorenom pismu javnosti, Vačev se "posuo pepelom" i poručio da nije imao nameru da povredi našu šampionku niti bilo koga drugog.

- Želim da iskoristim svoje pravo i odgovorim. Naglašavam da sudar nije bio nameran i da nije nastao iz nekih sebičnih potreba. Lično ne poznajem Oliveru Jevtić i želim da iskoristim ovu priliku da se iskreno izvinim njoj i njenim najbližima zbog traume koja je sprelila da učestvuje u događaju - počeo je svoje pravdanje Vačev, iako se sa snimaka jasno da vidi da je i te kako namerno i planirano udario Jevtićevu.

Vačev je odogovorio i na priče da je dobio novac kako bi Oliveru izbacio iz trke i tako njenim konkurentima olakšao posao.

- Sumnje javnosti da me je finansijski motivisala treća strana su apsolutno lažne i duboko su me pogodile. Ne mogu da verujem da sam zaslužio ovakvu inkviziciju i linč, a jasno mi je da ih ima nakon čitanja brojnih poruka koje sam dobio na društvenim mrežama, rekao je on.

Vačev je na kraju ustrvdio da je sve samo stvar njegovog neiskustva.

- Žao mi je zbog nesrećne situacije i molim sve koji su odgledali snimak da shvate da je adrenalin bio na visokom nivou, a u kombinaciji sa vremenskim uslovima i nedostatkom profesionalnog iskustva, to je dovelo do mojih nekoordinisanih pokreta koji su doveli do incidenta. Nadam se da će uvažena organizacija Maraton Sofije ubuduće obratiti pažnju na razliku u veštinama amatera i profesionalaca, tako što će ih podeliti i slabijima pružiti početnu prednost. Želim brz oporavak srpskoj sportistkinji i nesmetan nastavak karijere - poručio je napadač na Oliveru, a preneo sajt sportal.bg.

Jevtić je ranije danas za "Novo jutro" rekla da je napadač priveden i da bi želela da pita napadača da li je imao nalogodavca za to ili ju je samoinicijativnp gurnuo.