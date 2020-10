MEKGREGOR SE VRAĆA U OKTAGON! Želi i borbu sa Pakjaom (FOTO)

Nekadašnji UFC šampion će se tako i treći put vratiti iz penzije, u koju je otišao u junu.

"Prihvatam, meč 23. januara. Cilj je da se borba održi na stadionu Kaubojsa. Džeri Džons je prijatelj i stadion može da izdrži našu publiku. Biću spreman za Teksas i Teksas će biti spreman za moje navijače. Onda Meni", naveo je Mekgregor na Tviteru, preneo je Skaj.

I accept, Jan 23rd is on!

My goal is to see this fight take place in Cowboy stadium. Proper Style! Jerry Jones is a friend and the stadium can hold our crowd. I will be ready for Texas and Texas will be ready for my fans!

Then Manny. #McGregorSportsandEntertainment