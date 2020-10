"MUŽ MI JE HRVAT I, PORED TOGA, VOLIMO NOLETA!" Britanka žestoko odbrusila Đokovićevim hejterima, a o njenim rečima BRUJE SVETSKI MEDIJI (FOTO)

Jedna Britanka, koja je imala tu priliku da se fotografiše i upozna Novaka Đokovića lično, ispričala je kako je do susreta došlo, i zpravo taj trenutak privukao je veliku pažnju javnosti.

"Ljudi, slikala sam se sa Noletom... Ispunio mi se san. Otišla sam na aerodrom u Nici i čekala let za Dubai i tamo sam videla vozača koji je držao tablu u ruci sa imenom Novaka Đokovića, naravno da nisam bila jedina koja je to primetila pa su se brzo stvorile i TV ekipe. Da stvar bude luđa, francuska TV ekipa je na kraju i mene intervjuisala i pogodite šta su me pitali: "Da li je istina da Nole nije voljen kao Rafa i Rodžer!'' Naravno da sam im odbrusila i rekla da je Nole voljen širom sveta ne samo u Srbiji! Čak sam na kraju dodala da mi je muž Hrvat i da i pored toga volimo Noleta'', napisla je ova Britanka na društvenim mrežama.

This is what happened at the airport guys at the beginning of 2020, after Nole won the AO 🥰 I am happy to say that both Nole and Jelena have returned my follows and what a privilege that is. I will continue to unconditionally support Nole always...always ❤️