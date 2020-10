MOTIVACIONI GOVOR NOVAKA ĐOKOVIĆA: Poslušajte reči šampiona, ovo je tajna uspeha najboljeg tenisera sveta (VIDEO)

MNOGI su se pitali u čemu je tajna Novaka Đokovića, sada je recept njegovog uspeha ugledao svetlost dana.

Na društvenim mrežama se pojavio video klip "Put do Trona" koji na najbolji način oslikava šampionski put Novaka Đokovića.

"Mislim da svako dete, šta god želi da postane treba uvek da sanja, mašta. To je pokretač ka ostvarenju tih snova". Imao sam improvizovane pehare od kartona, plastike... Te pehare sam podizao, to me je dovelo ovde gde sam danas", počeo je Đoković i dodao je:

"Kada pomislite da brod tone, da nema izlaza, opet nekako pronađem put da se vratim", kaže u jednoj od izjava u video klipu Novak Đoković.

Kako prezentovati Srbiju na najbolji način?

"Verujem da Srbija može mnogo toga da ponudi. Ljudi treba da shvate da ne treba biti uspešna ličnost da bi se vaš glas čuo. Svako treba da uradi onoliko koliko može i koje su njegove mogućnosti u ovom trenutku", reči su Novaka Đokovića.

Video sa izjavama Novaka Đokovića sastavljen je u vidu motivacionog govora, a to možete sve da pogledate ovde: