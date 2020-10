NOVAK NA DVA KORAKA OD NOVOG REKORDA - Dve pobede mu garantuju nedostižnu razliku u odnosu na Nadala

Najbolji teniser sveta Novak Đoković će od naredne nedelje igrati na turniru u Beču. Napunio je baterije u Beogradu, a u Austriju ide kako bi se dodatno odmakao Rafaelu Nadalu na ATP listi.

Svetski broj 1 će se vratiti u prestonicu Austrije prvi put posle 2007. godine, kada je osvojio ATP Beč, a sada će mu samo dve pobede biti dovoljne da izjednači sjajan rekord.

Novak je do sada pet puta završavao godinu kao najbolji teniser sveta, a ukoliko ostvari dva trijumfa u Beču osiguraće prvo mesto do kraja ove sezone. Time će se izjednačiti na listi sa Pitom Samprasom koji je takođe šest puta bio najbolji teniser sveta u šest sezona.

Nadal sada ima 9.850 bodova, a dodatne poene može da osvoji u Parizu i na završnom Mastersu. Sa maksimalnim brojem osvojenih bodova Španac bi godinu završio sa 11.590 bodova.

Novak samo u Beču može da osvoji novih 500 bodova, a na završnom turniru sezone bi mogao da doda još 1.300 bodova. To znači da Đoković ovu sezonu može da završi sa 13.540 bodova.

To je 3.690 bodova više nego što Nadal trenutno ima! Ukoliko se zna da teniseri neće morati da "brane" bodove sve do osmog marta, te da će Novaku i naredne sezone sigurno biti pripisan maksimalan broj bodova sa Australijan Opena, to nas dovodi do računice u kojoj bi Đoković jako dugo bio siguran na vrhu ATP liste.

