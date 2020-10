Habib porazio Gejdžija i SAOPŠTIO: Obećao sam majci, ne mogu da se borim bez svog oca! OVO JE BILA MOJA POSLEDNJA BORBA

''Uspavao'' je Gejdžija, oprostio se i otišao u istoriju.

Dagestanac Habib Nurmagomedov obranio je titulu u lakoj kategoriji pobedivši večeras Džastina Gejdžija gušenjem u drugoj rundi i tako potvrdio ono što smo svi već dugo nagađali.

Habib tako završava karijeru s neverovatnim učinkom od 28 pobeda i to bez poraza. Njegov otac Abdulmanap je od njega napravio ovakvog borca, a njega više nema. Preminuo je nedavno, a Habib bez njega više ne želi da se bori.

- Bog mi je dao sve! Hvala ovim momcima sa mnom! Dugujem toliko svom timu. Ovo je bila moja zadnja borba, više se ne vraćam bez svog oca. Pričao sam s roditeljima tri dana kad se ovo dogovaralo, obećao sam da je ovo moja zadnja borba i ona je to i bila. Tražim od UFC-a samo jedno: stavite me na broj 1 'Pound for Pound' rankinga, to sam zaslužio! Hvala svima! Hvala Džastine, izvrstan si borac! Nikad ne znaš što će se dogoditi sutra, znam kako si dobar čovek - rekao je Habib pa zaključio:

- Ovo je bio san mog oca. Što drugo? Protiv koga da se borim? Ugušio sam i Konora i Gejdžija - kazao je, predao mikrofon i otišao u mrak s pojasom oko struka.