POBEDA ĐOKOVIĆA! NOVAK U OSMINI FINALA TURNIRA U BEČU!

Novak Đoković i Filip Krajinović sastali su se u 1. kolu ATP turnira iz serije 500 u Beču.

TOK MEČA:

2. SET: 

6:3

5:3 - Sjajnim forhednom Nole je došao na gem od pobede.

4:3 - Izvukao se Filip i sačuvao gem posle loše odluke Noleta da u odlučujućem udarcu za brejk pošalje drop što u mrežu.

3:2 - Imao je Nole 40:0 u ovom gemu i delovalo je da će doći do novog brejka, ali Filip je podigao nivo igre i uspeo da sačuva gem. Ipak, ukoliko želi da ostane u meču Krajinoviću treba brejk.

3:1 - Potvrdio je brejk Nole.

2:1 - BREJK! Filip pravi neverovatne greške koje Nole ne prašta i pravi brejk! Za plasman u drugo kolo potrebno mu je samo da sačuva svoj servis.

1:1 - Vraća gem Nole, sugurni su obojica na početku seta.

0:1 - Osvojio je Filip prvi gem u drugom setu i ddao znak Novaku da ne planira da se preda.

1. SET

7:6 - Noletu je pripao ovaj taj-brejk iako je Filip imao 5:4 i servirao za set, dva puta u ovom setu, ali na kraju Đoković je uspeo da osvoji ovaj veoma čudan set.

6:6 - Kakav gem! Imao je Filip 40:0, Nole je stigao do 40:40, ali onda je Krajinović ''pojačao'' o uspeo da izbori taj brej,

6:5 - Sjajan gem za Noleta koji je Krajinoviću dopustio samo jedan poen u ovom gemu. Sada Filip servira za ostanak u setu.

5:5 - BREJK! Nole pravi brejk u pravom trenutku, dozvolio je Filipu samo jedan poen u kome je servirao za set. Idemo dalje...

4:5 - Imao je Filip priliku na 40:40 posle Noletove duple greške, ali ona je Đoković podigao novio igre i sa dva sjajna servisa došao do gema. Sada Filip servira za vođstvo u setovima.

3:5 - Potvrdio je Filip brejk iz prošlog gema. Spasao je čak sve brejk lopte i asom overio ovaj gem. Sada ga jedan gem deli od seta

3:4 - Krajinović koristi slabiji servis Đokovića i pravi novi brejk.

3:3 - Izjednačen gem na kraju ipak osvaja Filip, presudio je servis volej Krajinovića

13 years on, the World No. 1 is back in Austria 🇦🇹



Watch 2007 champ @DjokerNole take on Krajinovic in Vienna live 👉 https://t.co/hOHmv2wMlX#ErsteBankOpen pic.twitter.com/5y9pc7qidV — Tennis TV (@TennisTV) 27. октобар 2020.

3:2 - Krajinović koristi prvu od dve brejk lopte i smanjuje prednost Novaka na 3:2.

2:1 - Novak lagano osvaja gem, bez izgubljenog poena

1:1 - Krajinović izjednačava

1:0 - Đoković uz dosta muka i dve spašene brejk lopte osvaja prvi gem na meču na svoj servis.

Pobednika meča Đoković - Krajinović čeka Hrvat Borna Ćorić, koji je u prvom kolu bio bolji od Frica sa 6:4, 6:4.

Novak je vodeći na svetskoj ATP listi, dok Krajinović trenutno zauzima 30 mesto.

Međusobni skor Đokovića i Krajinovića je 1:1.Prvi put su igrali 2010. kada je Novak predao meč u drugom setu u Beogradu, a drugi put u septembru na Mastersu Rimu gde je Đoković dobio sa 2:0 u setovima.

Sada se sastaju na tvrdoj podlozi, u dvoranskim uslovima. Pomalo neočekivani dolazak najboljeg svetskog igrača u Beč opravdan je poterom za dodatnim bodovima i osvajanjem dovoljnog broja bodova za prvo mesto na ATP listi do kraja godine.

Đoković će taj cilj ispuniti sa samo dve pobede u Austriji, a pritom će i izjednačiti rekord Pita Samprasa po broju godina završenih na čelnoj poziciji, po šest puta.

🚨 Nadal 🇪🇸 maximum point scenario

Now: 9850

Without Finals: 9450

With Paris 🏆 (640): 10090

With Finals 🏆 and 3RR Wins (1500): 11590

------------------------------

Djokovic 🇷🇸

Now: 11740

Without 2019 Finals: 11540

With two Vienna wins (90): 11630 and guaranteed 2020 Year End #1 — Open Era Rankings (@OpenEraRankings) 22. октобар 2020.

Đokovićev glavni konkurent i prvi pratilac na listi, Rafael Nadal, do kraja godine će odigrati turnir u Parizu, kao i završni masters u Londonu.

Nadal sada ima 9.850 bodova, a dodatne poene može da osvoji u Parizu i na završnom Mastersu. Sa maksimalnim brojem osvojenih bodova Španac bi godinu završio sa 11.590 bodova.