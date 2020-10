POBEDA ĐOKOVIĆA! Novak siguran protiv Krajinovića na startu turnira u Beču!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u drugo kolo turnira iz serije 500 u Beču, pošto je danas na startu pobedio Filipa Krajinovića u dva seta, sa 7:6 (8:6), 6:3.

U drugom kolu Đoković će igrati protiv Borne Ćorića iz Hrvatske, koji je pobedio Amerikanca Tejlora Frica. Ukoliko savlada Ćorića, Novak će sigurno šesti put u karijeri godinu završiti na prvom mestu ATP liste.ž

Time bi se još jednom upisao u knjigu rekorda, jer bi se pridružio Pitu Samprasu, koji je za sada jedini teniser koji je šest godina završavao kao prvi igrač sveta.

Duel protiv Krajinovića za Novaka je bio teži nego što se očekivalo, jer je Filip propustio nekoliko šansi da dobije prvi set.

Najpre je prvi vođstvu od 5:4 servirao za set, ali je Novak tada napravio brejk, a potom se ušlo u tajk brejk. I tada je Krajinović bio nadomak uspeha, jer je vodio sa 5:3 i imao dva servisa, a potom i set loptu na 6:5, ali je Đoković uspeo da preokrene rezultat.

Posle toga Krajinović je pao i u drugom setu nije ni približno ponovio igru iz prvog. Đoković je u svakom od Filipovih pet servis gemova imao bar po jednu brejk šansu, a iskoristio je dve i sigurno završio meč.

TOK MEČA:

2. SET: 

6:3 - Novak sigurno do pobede!

5:3 - Sjajnim forhednom Nole je došao na gem od pobede.

4:3 - Izvukao se Filip i sačuvao gem posle loše odluke Noleta da u odlučujućem udarcu za brejk pošalje drop što u mrežu.

3:2 - Imao je Nole 40:0 u ovom gemu i delovalo je da će doći do novog brejka, ali Filip je podigao nivo igre i uspeo da sačuva gem. Ipak, ukoliko želi da ostane u meču Krajinoviću treba brejk.

3:1 - Potvrdio je brejk Nole.

2:1 - BREJK! Filip pravi neverovatne greške koje Nole ne prašta i pravi brejk! Za plasman u drugo kolo potrebno mu je samo da sačuva svoj servis.

1:1 - Vraća gem Nole, sugurni su obojica na početku seta.

0:1 - Osvojio je Filip prvi gem u drugom setu i ddao znak Novaku da ne planira da se preda.

1. SET

7:6 - Noletu je pripao ovaj taj-brejk iako je Filip imao 5:4 i servirao za set, dva puta u ovom setu, ali na kraju Đoković je uspeo da osvoji ovaj veoma čudan set.

6:6 - Kakav gem! Imao je Filip 40:0, Nole je stigao do 40:40, ali onda je Krajinović ''pojačao'' o uspeo da izbori taj brej,

6:5 - Sjajan gem za Noleta koji je Krajinoviću dopustio samo jedan poen u ovom gemu. Sada Filip servira za ostanak u setu.

5:5 - BREJK! Nole pravi brejk u pravom trenutku, dozvolio je Filipu samo jedan poen u kome je servirao za set. Idemo dalje...

4:5 - Imao je Filip priliku na 40:40 posle Noletove duple greške, ali ona je Đoković podigao novio igre i sa dva sjajna servisa došao do gema. Sada Filip servira za vođstvo u setovima.

3:5 - Potvrdio je Filip brejk iz prošlog gema. Spasao je čak sve brejk lopte i asom overio ovaj gem. Sada ga jedan gem deli od seta

3:4 - Krajinović koristi slabiji servis Đokovića i pravi novi brejk.

3:3 - Izjednačen gem na kraju ipak osvaja Filip, presudio je servis volej Krajinovića

13 years on, the World No. 1 is back in Austria 🇦🇹



Watch 2007 champ @DjokerNole take on Krajinovic in Vienna live 👉 https://t.co/hOHmv2wMlX#ErsteBankOpen pic.twitter.com/5y9pc7qidV — Tennis TV (@TennisTV) 27. октобар 2020.

3:2 - Krajinović koristi prvu od dve brejk lopte i smanjuje prednost Novaka na 3:2.

2:1 - Novak lagano osvaja gem, bez izgubljenog poena

1:1 - Krajinović izjednačava

1:0 - Đoković uz dosta muka i dve spašene brejk lopte osvaja prvi gem na meču na svoj servis.

Pobednika meča Đoković - Krajinović čeka Hrvat Borna Ćorić, koji je u prvom kolu bio bolji od Frica sa 6:4, 6:4.

Novak je vodeći na svetskoj ATP listi, dok Krajinović trenutno zauzima 30 mesto.

Međusobni skor Đokovića i Krajinovića je 1:1.Prvi put su igrali 2010. kada je Novak predao meč u drugom setu u Beogradu, a drugi put u septembru na Mastersu Rimu gde je Đoković dobio sa 2:0 u setovima.

Sada se sastaju na tvrdoj podlozi, u dvoranskim uslovima. Pomalo neočekivani dolazak najboljeg svetskog igrača u Beč opravdan je poterom za dodatnim bodovima i osvajanjem dovoljnog broja bodova za prvo mesto na ATP listi do kraja godine.

Đoković će taj cilj ispuniti sa samo dve pobede u Austriji, a pritom će i izjednačiti rekord Pita Samprasa po broju godina završenih na čelnoj poziciji, po šest puta.

🚨 Nadal 🇪🇸 maximum point scenario

Now: 9850

Without Finals: 9450

With Paris 🏆 (640): 10090

With Finals 🏆 and 3RR Wins (1500): 11590

------------------------------

Djokovic 🇷🇸

Now: 11740

Without 2019 Finals: 11540

With two Vienna wins (90): 11630 and guaranteed 2020 Year End #1 — Open Era Rankings (@OpenEraRankings) 22. октобар 2020.

Đokovićev glavni konkurent i prvi pratilac na listi, Rafael Nadal, do kraja godine će odigrati turnir u Parizu, kao i završni masters u Londonu.

Nadal sada ima 9.850 bodova, a dodatne poene može da osvoji u Parizu i na završnom Mastersu. Sa maksimalnim brojem osvojenih bodova Španac bi godinu završio sa 11.590 bodova.