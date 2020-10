Mahoms i šampioni su uhvatili zalet! MVP ide na Stilerse, a jedan tim je u ogromnom problemu!

Novo kolo NFL-a je pred nama, a posle fenomenalne partije protiv Bronkosa opet su sve oči uprte u Patrika Mahomsa!

Upravo na njega možeš da se kladiš u Balkan Betu!

Predvođeni sjajnim kvoterbekom, Kanzas Siti Čifsi su opet na pobedničkom putu. Iskliznula im je pobeda od Rejdersa, ali sada su ih nanizali dve. Njihov naredni rival su ove sezone loši Džetsi, a baš zato treba iskoristiti priliku i kladiti se na Mahomsa. Balkan Bet je spremio široku ponudu klađenja na individualni učinak igrača, a ovaj meč je kao naručen za izuzetnu partiju Mahomsa.

Dok Čifsi hvataju zalet, Klivlend je u problemu. Ostali su bez Odela Bekama do kraja sezone, pošto je vajd risiver pokidao prednje ukrštene ligamente kolena. Skupo je plaćena pobeda protiv Sinsinatija, a sada im na megdan dolaze Rejdersi. Ostaje da se vidi kako će se snaći Klivlend, jer njihov meč sa Rejdersima je samo još jedan u nizu duela koji se igraju nedeljom uveče. Ako odlučiš da ga gledaš u nekoj od Balkan Bet kladionica, čeka te besplatno pivo uz odigran tiket na klađenju uživo.

Derbi kola igra se između Lamara Džeksona i Bena Rotlsbergera! MVP iz 2019. godine želi da sruši nepobedivi niz Stilersa, ali to će biti teško uraditi. Kako sezona odmiče Stilersi sve bolje izgledaju, dok su Rejvensi zabeležili samo jedan poraz i to od Kanzas Sitija. Pitsburg je pobedio sjajni Tenesi predvođen Rajanom Tanenhilom u prethodnom kolu, a sada im sledi još jedan derbi. A svako ko bude stavio ovaj meč na tiket biće u prilici da osvoji 500 evra, a do kraja godine i najnoviji ajfon, pošto najveća pogođena NFL kvota donosi upravo te nagrade onom ko je ubode!

Tim koji pokušava da se vrati u pobednički kolosek su Sijetl Sihouksi, koje je Arizona pobedila u produžetku prošle nedelje. Pošto im je Gonzalezov fild gol pokvario planove, sada Rasel Vilson i ekipa dočekuju San Francisko. Očekuje se izuzetno izjednačen meč, što je idealna prilika da u toku samog meča proceniš kako će se kretati rezultat i odigraš NFL uživo!

Vest nedelje u NFL-u nisu ni mečevi, ni pobede ni individualni učinci, već ponovni susret Toma Brejdija i Antonija Brauna. Legendarni vajd risiver se vraća u NFL pošto je potpisao ugovor sa Tampom, ali sa njim se nikad ne zna. Ranije je bio na korak od povratka, pa je to odlagao. Dok ga ne vidimo na terenu – ne verujemo!