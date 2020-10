ĐOKOVIĆ SE UPISAO U ISTORIJU - Pobedom nad Ćorićem izjednačio se sa svojim uzorom! Šestu godinu završiće kao PRVI TENISER SVETA

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Beču, pošto je večeras savladao Bornu Ćorića 7:6 (13:11), 6:3.

Đoković je ovom pobedom izvesno obezbedio prvo mesto na ATP listi na kraju godine, šesti put u karijeri, čime je izjednačio rekord Pita Samprasa, svog uzora.

Njegov naredni rival biće bolji iz meča Hubert Hurkač - Lorenco Sonego.

Turnir u Beču, iz serije 500, igra se za nagradni fond od 1.550.950 evra.

TOK MEČA

DRUGI SET

6:3 - Brejk za istoriju! Novak je ostvario pobedu i drugim brejkom trasirao put ka četvrtfinalu. Sa Ćorićem sada ima skor 4:0

5:3 - Bilo je 40:30, a zatim je Novak fantastičnim kretanjem i reakcijama najpre sa osnovne linije a zatim na mreži stigao na gem od pobede.

4:3 - Ćorić nema nameru da odustane od borbe! Hrvat je lagano dobio gem.

4:2 - Dobro je da Novak bez problema dobija svoje servis gemove i sve je bližu plasmanu u četvrtfinalu Beča.

3:2 - Propuštena je velika šansa! Novak je imao dve brejk lopte, ali ih nije iskoristio...

3:1 - Odličan gem bez izgubljenog poena za potvrdu brejka.

2:1 - Prvi put u meču Novak je imao brejk loptu, a Ćorić mu je duplom greškom pomogao da mu oduzme servis.

1:1 - Siguran gem za Đokovića, uz dobru igru na mreži i samo jedan izgubljen poen.

0:1 - Ćorić se brzo oporavio od gubitka prvog seta i dobio prvi gem u nastavku meča.

PRVI SET

13:11 - Jedan je "Kralj taj-brejkova"! Đoković posle velike borbe dobija prvi set.

12:11 - Novak ima priliku da osvoji set. Ovo je ujedno i prva prilika na sopstveni servis.

9:9 Ovaj taj-brejk nema kraja!

QUE BURRADA DE TIE BREAK



SE LO LLEVA NOLE 13-11#ATPVienna 🇦🇹 pic.twitter.com/fnBh9IGPaR — Jotax (@Jotaflx) 28. октобар 2020.

8:8 - Ne da Novak!

7:8 - Nova, čak četvrta, set lopta za Ćorića i treća u taj-brejku! Nikako nije uspevao da završi posao.

6:7 - Ćorić je iskoristio što je Novak pokušavao da iskoči iz šablona i igra poene koje obično ne igra. Odlučio se da iznenadi hrvatskog tenisera, ali se to nije završilo kako treba. Borna je propustio čak pet set lopti! Ćorić je imao i sopstveni servis, ali deluje da nema taj ubilački instinkt da završi posao.

6:6 Gledamo taj-brejk!

6:5 - Još jedan težak gem i igra na razliku. U dva ključna poena Novak je odlično igrao na mreži.

5:5 - Ćorić lako osvaja već drugi gem. Na svoj servis dobio je poslednjih devet poena.

5:4 - Dve brejk lopte spasao je Novak, koji u ovom gemu do igre na razliku nije pogađao prvi servis.

4:4 - Sada je i Ćorić sa tri vinera uzeo gem bez izgubljenog poena.

#TENISxESPN Coric exprimió su mejor tenis para hacerle partido al N°1 del mundo Novak Djokovic.https://t.co/zc5zuuhjk1 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) 28. октобар 2020.

4:3 - Najkraći gem do sada. Novak bez izgubljenog poena i asom, dobio sedmi gem

3:3 - Gotovo preslikan prošli gem, ali sada na stranu Ćorića koji je servirao.

3:2 - U sva tri gema u kojima je Đoković servirao, bilo je 40:30, da bi Novak uzeo naredni poen.

2:2 - Bilo je 0:30 i činilo se da će Novak doći do prve brejk lopte, ali je Borna zaigrao bolje, dobio jedan duel na mreži, odservirao as i došao do drugog gema.

2:1 - Novak servira agresivno i vraća lopticu Ćoriću prilično duboko.

Novak Djokovic can clinch his record-tying SIXTH year-end #1 ranking with a win over Borna Coric Thursday in 🇦🇹 pic.twitter.com/kd8e8TjTSI — US Open Tennis (@usopen) 27. октобар 2020.

1:1 - Ćorić je izjednačio.

1:0 - Novak je dobio prva tri poena, a onda je Ćorić prišao na 40:30. Naredni poen osvaja Đoković za kraj prvog gema.