(UŽIVO) ĐOKOVIĆ I ĆORIĆ ODMERAVAJU SNAGE - Srpski teniser se bori za ulazak u istoriju! Napeto u prvom setu

Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra meč drugog kola ATP turnira u Beču protiv Hrvata Borne Ćorića.

Đoković je u prvom kolu turnira savladao sunarodnika Filipa Krajinovića, dok je Ćorić bio bolji u duelu sa Amerikancem Tejlora Frica.

Ovaj meč je za Đokovića važan jer bi pobedom nad Ćorićem obezbedio šestu godinu koju završava kao prvi teniser sveta, čime bi se izjednačio sa svojim uzorom, legendarnim Pitom Samprasom.

Ovo je četvrti susret Đokovića i Ćorića, a u sva prethodna tri slavio je srpski teniser.

TOK MEČA

PRVI SET

5:4 - Dve brejk lopte spasao je Novak, koji u ovom gemu do igre na razliku nije pogađao prvi servis.

4:4 - Sada je i Ćorić sa tri vinera uzeo gem bez izgubljenog poena.

4:3 - Najkraći gem do sada. Novak bez izgubljenog poena i asom, dobio sedmi gem

3:3 - Gotovo preslikan prošli gem, ali sada na stranu Ćorića koji je servirao.

3:2 - U sva tri gema u kojima je Đoković servirao, bilo je 40:30, da bi Novak uzeo naredni poen.

2:2 - Bilo je 0:30 i činilo se da će Novak doći do prve brejk lopte, ali je Borna zaigrao bolje, dobio jedan duel na mreži, odservirao as i došao do drugog gema.

2:1 - Novak servira agresivno i vraća lopticu Ćoriću prilično duboko.

Novak Djokovic can clinch his record-tying SIXTH year-end #1 ranking with a win over Borna Coric Thursday in 🇦🇹 pic.twitter.com/kd8e8TjTSI — US Open Tennis (@usopen) 27. октобар 2020.

1:1 - Ćorić je izjednačio.

1:0 - Novak je dobio prva tri poena, a onda je Ćorić prišao na 40:30. Naredni poen osvaja Đoković za kraj prvog gema.