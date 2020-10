Nastavak eskluzivne saradnje Blic-a i Olimpijskog komiteta Srbije

Vodeći informativni portal u Srbiji i dnevni list BLIC u vlasništvu digitalne medijske kuće Ringier Axel Springer i Olimpijski komitet Srbije, nakon tri godine produžili su ugovor o saradnji u cilju pružanja medijske podrške sportistima Srbije u olimpijskim sportovima.

U sedištu Olimpijskog komiteta Srbije, Olimpijskoj kući, produženje ugovora o ekskluzivnom partnerstvu do Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, potpisali su Jelena Drakulić Petrović, generalna direktorka Ringier Axel Springer Srbija i Božidar Maljković, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, u prisustvu Predraga Mihailovića, glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Blic, Žarka Zečevića, potpredsednika OKS i Đorđa Višackog, generalnog sekretara OKS.

Božidar Maljković, predsednik OKS:

- Dame i gospodo, dragi prijatelji, uvažena gospođo Drakulić – Petrović, dobrodošli u Olimpijsku kuću, dom svih olimpijaca i dom u kojem žive istinske ideje fer pleja i vrhunskog sporta. Moram nazvati gospodu iz Blica prijateljima zato što to i jesmo. Olimpijski komitet Srbije je institucija sa najvećim sportskim uticajem i ima dužnost da svojim radom i delovanjem šalje poruke mira, jedinstva, viteštva I da utiče na veliki broj mladih ljudi. U tome nam je naravno potrebna pomoć, kako bi reč o našoj misiji stigao do što više ljudi širom Srbije, a uz današnje elektronske medije, i širom planete! To su prepoznali i naši partneri iz kompanije Ringier Axel Springer koji će nam i u narednom Olimpijskom ciklusu pomoći da, dobra reč o uspesima naših sportista dođe do što više ljudi. Zajedno smo na jako važnoj misiji, i imamo veliku društvenu odgovornost.

Srpski sportisti su istinski heroji današnjice, koji na najbolji način prezentuju našu zemlju i sve vrednosti koje baštini olimpijski pokret. Zajedno nosimo jednu veliku društvenu odgovornost i presrećni smo što možemo da potpišemo ugovor sa ovom uglednom kompanijom. Mi inače sa našim sponzorima sarađujemo na duge staze i mi se ne razvodimo od naših sponzora tako brzo. Nadamo se i da će naš „brak” sa Blicom dugo da traje.

Pri potpisivanju prvog ugovora 2017. godine napomenuo sam da ćemo vam dati mnogo povoda da nas hvalite, i mislim da smo uspeli u tome, ali sada vam obećavam, trudićemo se još više i imaćete još više posla! Hvala još jednom našim partnerima i želim vam da javnosti u Srbiji prenesete što više lepih vesti o medaljama iz Tokija, Pekinga i Pariza!

Jelena Drakulić-Petrović, generalna direktorka Ringier Axel Springer Srbija:

- Šampioni se uvek drže zajedno. Predstavljam kuću koja je šampion u svom poslu, a danas sa Božidarom Maljkovićem i pod njegovim vođstvom radimo i nastavljamo veoma blisku saradnju sa Olimpijskim komitetom koji okuplja pod svojim okriljem najveće šampione u zemlji. Iz ove neobične godine, jedna od vodećih pouka mogla bi biti podsećanje na važnost preventive i očuvanja jakog imunog sistema, gde sport i fizička aktivnost imaju važnu ulogu: pozitivno utiču na usvajanje zdravog načina života i unapređuju zdravlje i kvalitet života. Sport nas jedini može spasiti i napraviti iskorak prema zdravlju i zdravoj naciji. Sigurni smo u to da je olimpijski pokret snaga koja deluje za najviše globalno dobro i raduje nas da će Blic ispred naše kuće Ringier Axel Springer i nadalje biti ekskuzivni medijski partner Olimpijskog komiteta Srbije i doprinositi u promociji jednog od najvećih blaga Srbije - srpskih sportista kojima se svi ponosimo. Sa zadovoljstvom ćemo i u budućnosti pružati svoj medijski prostor da povećamo vidljivost olimpijskih sportova i srpskih sportista na najrespektabilnijem međunarodnom događaju koji spaja ljude i države. Uvek možete računati na nas.

Predrag Mihailović, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista Blic:

- Blic je oduvek bio uz vrhunski sport i veliko mi je zadovoljstvo što je dolaskom Bože Maljkovića u Olimpijski komitet ta saradnja produbljena i produžena i što smo od 2017, pa se nadam i narednih 10-15 godina biti uz naše olimpijce i promovisati olimpijske sportove. Mi se svi radujemo kada na Igre odu odbojkaši, odbojkašice, košarkaši, naši sportisti u ekipnim sportovima, ali mi imamo i pregršt medalja i u sportovima kao što su tekvondo, veslanje... Naša misija je da promovišemo te sportove i pomognemo da što više dece počne da se bavi sportom.