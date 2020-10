ĐOKOVIĆ ELIMINISAN SA TURNIRA U BEČU! Italijan bio PERFEKTAN, Noleta NISMO PREPOZNALI

Italijanski teniser Lorenco Sonego eliminisao je Novaka Đokovića u četvrtfinalu turnira u Beču pošto je posle dva seta bio bolji od najboljeg srpskog tenisera.

Novak ima 33 godine i prvi je igrač planete. Sonego je osam godina mlađi i nalazi se na 42. mestu svetske rang liste.

From the @ErsteBankOpen IG stories: @DjokerNole practicing before the match 👍🏻😊 #NoleFam #Djokovic pic.twitter.com/lsvlkD6Hv8