OVOGA SE PRIBOJAVAO GODINAMA, A DANAS MU SE BAŠ TO DESILO! Evo zašto će Đokovića današnji poraz DUGO boleti

Novak je u dobrom raspoloženju došao na meč četvrtinala ATP turnira u Beču, ali je Italijan Lorenco Sonega srušio sve nade Srbina za plasman u polufinale i slavio sa 2:0 u setovima.

Veliki uspeh i velika pobeda italijanskog tenisera, koji je na ovaj meč došao kao jedan od srećnih gubitnika iz kvalifikacija iliti "laki luzer".

Nikada ranije u svojoj karijeri, Novak Đoković nije gubio od "laki luzera", a igrao je 12 puta protiv njih. Ovo je ujedno i najubedljiviji poraz Đokovića u karijeri, osvojio je samo tri gema.

Novak Djokovic never lost to a lucky loser in his life.