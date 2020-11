Savić: Već imamo tim za 2024, spremam i naslednika

Strategija A tima vaterpolo reprezentacije Srbije je stvorena i mi već imamo selekciju koja će nas predstavljati na Olimpijskim igrama 2024. A stvaramo i mog naslednika na klupi", rekao je selektor Dejan Savić.

Savić se gostujući u novom izdanju emisije "Moj ugao" priasetio i kako je počeo njegov put na klupi Srbije 2013. godine na Svetskom prvenstvu u Barseloni kada je osvojeno sedmo mesto.

"Taj neuspeh je uticao na sve što se kasnije desilo. Ja sam to shvatio kao šamar, koji nas je sve promenio, sve što je kasnije došlo jeste posledica tog poraza. To je bo izuzetan tim, ali se tim ne stvara samo u bazenu, već i van njega. Sitnice koje mnogo znače su deo atmosfere i to je ono što danas krasi ovaj tim", rekao je Savić.

Posle toga je osvojeno praktično sve, uključujući i dugo čekano olimpijsko zlato u Riju.

Ipak, na Svetskom prvenstvu u Koreji 2019, ponovo se desilo nešto što nije praksa, ekipa je otišla u "šarenom" sastavu i bila peta.

"Mene to uopšte ne zanima. Bitno mi je moje okruženje, kolege i Savez. Za sve ostalo se ne zanimam, ali nije žrtvovano Svetsko prvenstvo. Mi smo išli u najjačem sastavu koji smo imali. Većina je bila povređena, a zbog prenatrpanog kalendara nisu uspeli da se izleče, jer se i inače samo zaleče. Na tom šampionatu su bili skoro svi igrači koji će igrati na Olimpijskim igrama 2024. godine, a bili su kandidati i za 2020. godinu. To je planirani potez, koji je bio, pre svega, odbranjen i od strane Vaterpolo saveza. Nije to bio moj hir".

Savić kaže da Srbija praktično već ima formiran tim za 2024. godinu.

"Zlato u mlađima kategorijama nije osvojeno od 2016. ili 2017. godine, ali postoje generacije koje dolaze i kojima je strategija Vaterpolo saveza "namenila" budućnost. Imamo trenere koji mogu da vuku sa sobom tu odgovornost. Što se tiče A reprezentacije, strategija je već stvorena i na neki način već imamo selekciju koja će predstavljati tim Srbije 2024. godine".

Takođe, priprema se i njegov naslednik.

"Apsolutno. Zadatak Saveza, ali i selektora jeste da posveti pažnju mlađem kolegi, da bi mogao da se nastavi niz. Naravno da tu postoji mnogo kandidata, imamo dobru nameru i imamo ljude koji to žele da budu i postanu", zaključio je Savić.

On je u emisiji govorio i o drugim brojnim temama, a otkrio je da su mu dva najdraža uspeha - zlato sa Srbijom u Riju i Liga šampiona sa Crvenom zvezdom.