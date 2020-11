SCENA KOJA JE NEODOLJIVO PODSETILA NA NOVAKOVU DIKSVALIFIKACIJU: Rafa IZ SVE SNAGE poslao lopticu u nebo, a evo šta se onda dogodilo (VIDEO)

Ovaj meč je obeležila jedna izuzetno zanimljiva situacija, pogotovo ljubiteljima tenisa u Srbiji.

Razlog je čuvena scena iz Njujorka i diskvalifikacija Novaka Đokovića, a slično je moglo da se desi i Nadalu

Nadal je lopticu udario ramom reketa, otišla je u skroz drugom pravcu od onog koji je želeo i završila kod jednog od onih gledalaca koji su imali tu čast da budu na tribinama.

So impressive because there's only one person in the arena



(GIF @TennisTV) pic.twitter.com/YLYHiCq21V