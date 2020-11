NOVAK POMAŽE SIROMAŠNIMA – ISPLIVAO DOKUMENT: Otkriven prljav plan ATP, Federera i Nadala, a evo i zašto im smeta Đoković

Hoće da pomogne slabije rangiranim teniserima da dobiju više novca sa turnira - i pošto to nije mogao da uradi zbog pritisaka na funkciji predsednika Saveta igrača ATP podneo je ostavku i osnovao Asocijaciju profesionalnih tenisera.

Napadali su ga redom zbog toga, kazali da je potrebno jedinostvo u vreme pandemije, a ne podele, dok je sada konačno otkriveno šta ga je to zapravo najviše pogodilo.

Portugalski teniser Gastao Elijas, koji je 441. na ATP listi, objavio je na svom Tviteu poverljive informacije sa sastanaka igrača i ATP, a onda ih samo nekoliko minuta kasnije obrisao - svestan da će to izazvati (pre)veliku pažnju.

Curious to see how drastic this redistribution is; could just be a recalibration back from 2020, in which the ATP swung very hard toward early round payouts, far more than WTA.



Side note: men's tennis leaks like craaazy. Bring a bucket and a mop for this ATP (All Texts Public). https://t.co/dEjeR3veEJ