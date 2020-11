View this post on Instagram

Министар омладине и спорта Вања Удовичић честитао је Новаку Ђоковићу изједначавање рекорда Пита Сампраса: "Не постоји недостижно када верујеш у свој сан, даш себе и све у себи за циљ који поставиш, не одустајеш када је најтеже и знаш да су границе само тамо докле ти желиш да стигнеш - изједначен рекорд Пита Сампраса, @djokernole по шести пут неприкосновен на трону АТП листе! За понос, поштовање, мотив и снагу! Свака част, шампионе!" @omladinaisport @atptour #champion #srbija🇷🇸