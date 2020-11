Novak Đoković je dao veliki intervju za britanski "Evening standard" uoči početka Završnog Mastersa u Londonu.

Prvi reket sveta obezbedio je mesto na vrhu ATP liste do kraja godine, ali bez obzira na to Nole će imati veliki motiv da osvoji ovaj trofej šesti put u karijeri.

"Kad podvučem crtu ispod sezone koju završavam kao broj jedan i u kojoj sam osvojio četiri titule, bio nepobeđen neko vreme, šta god da uradim ovde, biće odlično. Ipak želim više od toga. To što sam imao mnogo uspeha u prošlosti je veliki motiv, ali može biti i teret, jer ne očekujete manje od sebe", izjavio je Đoković.

Strancima je uvek interesantno da se prisete Novakove prošlosti i detinjstva u kom je preživeo i rat na tlu svoje zemlje.

"Na neki način sam odrastao u nevoljama, kad bolje razmislim. Odrastajući u zemlji koja je bila u ratu tokom devedesetih, pod sankcijama, embargom, mislim da mi se mnogo toga dešavalo tokom detinjstva. Tako da sam nekako i navikao na to. Kad sam počeo da putujem i doživljavam različite nevolje, nije mi bilo teško da se nosim sa tim, bilo je to nekako urezano u meni. To ne znači da morate da prođete kroz rat da biste stekli neku vrstu otpornosti, ne želim to nikom. To mi daje energiju da dokažem da mogu da uspem bez obzira na prepreke koje su ispred mene", istakao je srpski as.

Kako sam kaže, tenis mu više nije jedini fokus u životu.

"Da se fokusiram na tenis i ništa drugo, mislim da to više nije moguće. Nisam više u toj fazi života. Imam stvari koje mi se događaju u životu koje ne mogu da zanemarujem i da mislim samo o pobedama, osvajanju trofeja i rušenju rekorda, bez da mislim da decu, porodicu i druge stvari. Pokušavam da balansiram u svemu tome. Razumem da svako ima svoje mišljenje. Poštujem kad neko ima drugačije mišljenje i izražava ga javno, bilo da je reč o asocijaciji igrača, o PTPA. Kritikovali su me mnogo, ali radim ono što mi srce kaže da radim. Pokušavam da stalno podsećam sebe da sve što radim treba da ima pozitivan uticaj na tenis, sport i život uopšte. Naravno, svi pravimo greške, i ja sam ih pravio kao i svako drugi, ali nemam problem sa tim da budem iskren i otvoren".

"Mrlje" u 2020. godini biće diskvalifikacija sa US opena i poraz u finalu Rolan Garosa od Rafaela Nadala.

Kad je reč o Njujorku, otišao sam sa turnira sa nekim razmišljanima koja se ne tiču gubitka zbog forhenda ili bekhenda koji je završio u mreži. A to finale Rolan Garosa? Ne mogu da kažem da žalim za bilo čim, da kažem da sam bio blizu, kad nisam. Bio sam nadigran i posle toga nije bilo teško napraviti korak dalje.

Poručuje da će u preostalim godinama tenisa pažljivije birati kalendar turnira, kako bi probao da osvoji što više Grend slem titula.

“Ne mislim da su mi godine neki problem, da su mi ostale još godina, dve ili tri za osvajanje grend slemova. Naravno, moram da budem od naredne sezone pametniji u tom strateškom smislu, oko kreiranja kalendara, sa turnirima koji su prioritet i na kojima želim da budem u top formi. Sve dok je želja tu, zdrav sam i imam podršku porodice, nastaviću da igram. Ne vidim to kao neku vrstu obaveze, ne radi se ni o finansijama ili bilo čemu sličnom, stvar je u tome da i dalje uživam u igri i želim da se takmičim na najvišem nivou. Sve dok se osećam tako, biću tu još dugo. Ne želim da sebi dam rok upotrebe", našalio se na kraju Novak.