"BIO SAM JAKO RAZOČARAN..." Novak pratio meč "orlova" i evo šta je rekao o debaklu Srbije

Naš as je prokomentarisao težak poraz izabranika Ljubiše Tumabkovića.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nalazi se u Londonu gde se sprema za Završni turnir, ali ga to nije sprečilo da isprati utakmicu Srbije protiv Škotske.

- Gledao sam i bio sam jako razočaran na kraju, teško mi je palo kao velikom navijaču naše reprezentacije u bilo kom sportu. Nadali smo se svi toj pobedi i plasmanu na Evro, ali to se nažalost nije dogodilo. To je sport i ja kao profesionalni sportista u potpunosti mogu da razumem kakav je to osećaj - pobediti i izgubiti u takvim mečevima. Saosećam se sa momcima i sa svima koji su navijali, nadamo se boljim vremenima i da ćemo ojačati kao reprezentacija posle ovoga - rekao je Novak engleskim medijima.

Podsetimo, "orlovi" ni posle 20 godina nisu uspeli da odu na EURO. Šktoskoj je to pošlo za rukom, pa će u grupi igrati sa Engleskom, Hrvatskom i Češkom.