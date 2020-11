ŠTA LI ĆE REĆI PORTUGALAC? Nole imitirao Ronalda, pa mu se OBRATIO: Evo šta ga je pitao i kako ga je "skinuo" (VIDEO)

Najbolji teniser planete Novak Đoković ponovo je odlučio da imitira poznate ličnosti, samo što ovog puta nije odabrao svog kolegu iz sveta sporta.

Novakova ''žrtva'' ovog puta bio je možda i najbolji fudbaler planete Kristijano Ronaldo.

Nole je imitirao potez po kome je Portugalac prepoznatljiv široj javnosti - proslavi golova.

Na kraju video Nole je čak postavio pitanje Ronaldu.

- Da li je bilo dobro?

Sada čekamo odgovor Portuglaca.

The @Cristiano celebration from @DjokerNole!



Find out why the World No. 1 is celebrating in the coming days...🎾#NittoATPFinals | #ATPTour pic.twitter.com/mj8WtdlR5f