NOLE EMOTIVAN NAKON VELIČANSTVENOG STARTA U LONDONU: Volim vas sve i nedostajete mi! (VIDEO)

Odmah nakon duela Nole je istakao da mu nedostaju navijači u Londonu:

- Početak nije bio dobar, izgubio sam servis, ali brzo sam se vratio u meč! U narednom setu sam igrao bolje, manje oklevao i zadovoljan sam. Švarcman svakako može bolje, ali ovo mu je debi u Londonu. Ovaj format turnira je zanimljiv. Igrao sam ATP finale u više navrata ovde i čudno je igrati pred praznim tribinama, zato volimo vas i nedostajete nam - rekao je Đoković.

12th consecutive opening RR win😊

33rd win in London. 🙌

40th win this season. ❤️



So proud of you. 💪 @DjokerNole#NoleFam pic.twitter.com/ZdRZrsFJqM