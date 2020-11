CEO SVET U ŠOKU ZBOG UŽASNE TRAGEDIJE - Jedan od najpopularnijih sportista se UBIO naočigled prolaznika!

Svet je ostao zatečen tragičnim krajem jednog od vrlo popularnih sportista.

Legenda francuskog ragbija i junak najčuvenijeg meča u tom sportu, Kristof Dominisi, oduzeo je sebi život.

Kako prenose lokalni mediji, on se popeo na krov zgrade i bacio se pred prolaznike koji su tada prolazili ulicom u Sen-Kluu, elitnom delu zapadnog Pariza.

All of our thoughts are with the family and friends of Christophe Dominici at this incredibly sad time.



A @FranceRugby legend. Rest in peace Christophe. pic.twitter.com/KXfxLaBg3h — England Rugby (@EnglandRugby) 24. новембар 2020.

Bio je visok 172 centimetra, težak 82 kilograma, a čuvenim krilnim trčanjima ostavljao je mnoge rivale u neverici. Sada je ostavio svet sporta u neverici ovim samoubistvom u 48. godini.

A legend of @FranceRugby and an all-time great of the game 🇫🇷



Rest In Peace, Christophe Dominici 🙏 pic.twitter.com/ByVRkoA2mt — World Rugby (@WorldRugby) 24. новембар 2020.

A koliko pre dve decenije, na Svetskom kupu 1999, predvodio je Francuze do antologijske polufinalne pobede nad Novim Zelandom, čija je glavna zvezda bio možda i najpoznatiji ragbista svih vremena, Džon Lomu. "Mini-Dominisi", kako su ga zvali, tada je zablistao kada je bilo najvažnije.

"Ol-bleksi" su vodili sa 24:10 a onda su Francuzi napravili čudesan preokret - postigli su 33 poena i primili samo sedam u nastavku, a do 44:31 došli su uz pretvaranje Dominisija.

On je, naime, uhvatio loptu koja je skakala terenom, a onda poput munje prošao uz levu aut-liniju, donevši prednost "trikolorima", potom i plasman u finale - 44:31.

U borbi za zlato, Australija je ipak bila bolja (35:12), ali se trijumf Francuske u polufinalu i dalje smatra najboljom ragbi utakmicom svih vremena. A "Mini" je bio njen važan deo.

Međutim, po završetku igračke karijere, iako je radio i kao trener i kao stručni TV konsultant, najviše pažnje je privukla autobiografija.

Small in stature but a titan on the field, Christophe Dominici we will never forget you.



Rest In Peace dear friend. 🖤🇫🇷 https://t.co/Ix7orU1jDi — All Blacks (@AllBlacks) 24. новембар 2020.

U njoj je, 2007, priznao da je jedan "lični gubitak" pokrenuo depresiju - koja je i inače postojala u njegovom životu od najranije mladosti jer je, po sopstvenom priznanju, bio zlostavljan kao dete.

I brojni drugi svetski mediji prenose vest o tragičnom kraju "Mini-Dominisija", upravo zbog reakcija tamošnjih zvezda sporta na ovakav odlazak sa sveta jednog od najpoznatijih ragbista svih vremena.