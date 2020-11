TAJSON JE I DALJE KAO "URAGAN" - Impresivno izdanje Majka, bokserske legende priredile PRAVI SPEKTAKL! (FOTO+VIDEO)

Jasno je da i mnogi mlađi ne bi mogli da stanu na crtu Tajsonu, koji se prethodnih meseci ozbiljno spremao za humanitarnu borbu i opravdao svaki cent koji su njegovi navijači uložili da bi gledali boks meč posle tri časa izjutra.

Iako nije bilo nokdauna ili snažnih nokauta, nadmudrivanje u ringu i "šaha" koliko ga je moglo biti u ringu. S obzirom na to da je ovo bila egzibicija, neće se računati kao zvanični rezultat u njihovim karijerama, ali je ocene davalo troje sudija iz WBC.

Tajson je tim ishodom bio zadovoljniji i već je najavio da "ovo moraju opet da ponove", dok je Džons Džunior na kraju borbe bio nešto nezadovoljniji.

Početak borbe prošao je kako je Tajson i obećao - u brzim i agresivnim udarcima. Pedeset četovorogodišnjak je zamahivao, udarao, ali i promašivao Roj Džonsa.

Slično je radio i njegov rival dok borci ne bi ušli u klinč, jedan od nekoliko u tom delu borbe.

Tajson je i u drugoj rundi "eksplodirao" i napao Džonsa, ali ga je ovaj uhvatio da bi usporio tempo, nešto slično kao i u prvoj rundi.

