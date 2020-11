ŽENA PRETUKLA MUŠKARCA OD 240 KILOGRAMA! Svi pričaju o bizarnom MMA meču bruji ceo svet! (VIDEO)

Na događaju "Our Bisiness" snage su odmerili poznati jutjuber Grigorij Čistjakov i profesionalna MMA borkinja Darini Mazdjuk.

Verovali ili ne, 240 kilograma teški Čistjakov izvukao je deblji kraj protiv 177 kilograma lakše protivnice.

Ruskinja, koja je nedavno uplovila u profesionalne vode, očitala je lekciju nadobudnom jutjuberu. Čistjakov je pun samopouzdanja ušao u kavez. Odmah na startu je pokušao da pritisne protivnicu uz ogradu, ali ona je uspela da izdrži napad.

U nastavku borbe zadala mu je nekoliko razornih udaraca i "planina" od 240 kilograma se srušila na pod. Darina je nastavila da ga udara u glavu, pa je sudija bio primoran da prekine meč.

Wasn't sure about posting this, but decided I'd be failing you all if I didn't



Darina Madzyuk (139lb) vs. Grigory Chistyakov (529lb)



From a recent event called "OUR BUSINESS" (Наше Дело) in Russia. I don't know what to say. God have mercy on us all. https://t.co/rphOHnmbto pic.twitter.com/kwdNMT61JH