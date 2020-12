SRBINU JE SKINUO KAPU I NAJVEĆI AMERIČKI HEJTER: Vest o Novakovom PLEMENITOM GESTU obišla je svet i oduševila i najveće kritičare

Njegov nesebični gest oduševio je i najveće kritičare sa Zapada.

Naime, Novak je omogućio slabije rangiranim teniserima da treniraju besplatno u sjajnim uslovima u Beogradu.

Vrata njegovog teniskog centra biće otvorena za igrače koje je najteže pogodila aktuelna situacija sa korona virusom.

Na raspolaganju će imati hotel, obroke, tri teniska terena, teretanu, besplatne usluge fizioterapeuta, španovanje reketa...

"Zimi su tereni vemo skupi za tenisere, posebno za one koji su od 700. do 1000. mesta na ATP listi. Novak je uradio fantastičnu stvar za našu zemlju, neverovatnu stvar", rekao je za L'Ekip trener Petar Popović, čijeg igrača Damira Džumhura je srpski as pozvao u Beograd na pripreme.

Mnogi igrači su već stigli u Beograd: Filip Krajinović, Viktor Troicki, Danilo Petrović, Laslo Đere, Marko Tepavac, Hamad Međedović, Boris Butulija, Nikola Ćaćić.

Popović otkriva da oko 15 tenisera iskoristiti ovu sjajnu priliku.

"Biće i nekoliko devojaka, uključujući Olgu Danilović, ukupno oko 15 tenisera. To je neverovatna stvar za našu zemlju koja nam je bila potrebna, posebno za mlade. Ne vidim da su to uradili drugi teniseri u svojoj zemlji. Novak se ne hvali time, a pokazao je da je veliki i da misli na druge", kaže iskusni trener.

Ova vest odjeknula je u čitavom svetu. Na ovom nesebičnom potezu Novaku se dive i njegovi najveći kritičari.

Verovali ili ne, američki novinar Ben Rotenberg, inače poznat kao najveći kritičar srpskog tenisera, morao je da "skine kapu" Đokoviću zbog ovog plemenitog gesta.

In a country without a strong national federation, #1 Novak Djokovic is doing a whole heckin’ lot to help develop pro tennis players in Serbia. https://t.co/wo6g3LO7KO