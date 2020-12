SRPSKA RUKOMETAŠICA OČITALA LEKCIJU IZ PATRIOTIZMA - Danac BRUTALNO VREĐAO SRBE, Kristina mu ZAPUŠILA USTA ZA SVA VREMENA (VIDEO)

Srpska rukometašica Kristina Liščević žestoko je odgovorila na prozivke uglednog danskog komentatora, koji je tražio da se "varalice" iz Srbije izbace sa Evropskog prvenstva.

Bivši rukometni trener, a sada poznati komentator danske TV2 Bent Nigard zahtevao je da se reprezentacija Srbije izbaci sa Evropskog prvenstva, jer je jedna igračica bila pozitivna na koronu.

Njegove sramne prozivke samo su dodatno motivisale naše devojke da protiv aktuelnog svetskog šampiona da za svoju zemlju ostave srce na terenu i savladaju aktuelnog šampiona sveta, selekciju Holandije.

Nakon veličanstvene pobede naša reprezentativka Kristina Liščević zapušila je usta ovom nadobudnom Dancu.

"Da budem iskrena, bili smo vrlo ljuti i jako razočarani. Znam da ljudi vide Srbe kao one koji stalno varaju i rade loše stvari. Ali, Srbija nikada ne vara kada je u pitanju zdravlje. Drugo, hvala Bentu, jer nam je dao vrlo, vrlo, vrlo veliku motivaciju za današnju utakmicu. Uvek kada neko pomene našu zemlju na loš način, mi dajemo apsolutno milion odsto sebe da dokažemo da to nije tačno i da mi nismo to što ljudi misle o nama! Mi smo obične osobe koje vole rukomet i hoćemo da predstavljamo svoju zemlju na najbolji mogući način", poručila je Kristina.

Na konstataciju novinara da je Bentova primedba bila upućena organizatorima, a ne Srbima, usledio je jasan odgovor naše reprezentativke.

"Razumela bih to, ali i Rumunija je bila pozitivna, pa niko nije pričao da treba da bude izbačena! Mislim da imamo pravo da ostanemo, mnogo puta smo se testirale, ja sam dobila pet negativnih testova za redom. Zašto ne bih mogla da igram?".