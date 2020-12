ZASTRAŠUJUĆA SLIKA OD PRE STO GODINA NAJAVILA KORONU I MASKE - Kad je budete videli naježićete se! Gore društvene mreže (FOTO)

Naime, Udovičić je opisao fotografiju jednog stadiona sa fudbalske utakmice koja održana u vreme španske groznice, dok su svi na tribinama imali maske.

Istakao je da u Srbiji ni posle sto godina ne može da se dođe do takve svesti, da je neophodno nositi maske i to je jedan od razloga što i dalje nema publike na stadionima u našoj zemlji.

Here is a photo of an undetermined Georgia Tech home game during the 1918 college football season. That's when the sport was hit by the Spanish flu and the end of World War I. The photo was taken by a student, Thomas Carter. It was provided by Georgia Tech alumnus Andy McNeal. pic.twitter.com/jgVvgtlUbK