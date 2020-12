UBOD NOŽEM KOJI JE PROMENIO SPORT I SMRT KOJA JE BOLELA VIŠE OD KRVAVOG NAPADA! Mala Mo potresno o najtežim trenucima svoje karijere (FOTO+VIDEO)

Najbolja jugoslovenska teniserka svih vremena, legendarna Monika Seleš, otvoreno je govorila o najbolnijim i najlepšim momentima iz svoje neverovatne teniske karijere.

U izuzetno bogatoj karijeri popularna Mala Mo osvojila je čak 53 titule i zaradila oko 16 miliona dolara.

Devet puta je podizala trofej namenjen Gren slem šampionu. Osvojila je četiri puta Australijan open, tri puta Rolan Garos i dva puta Ju-Es open.

Imala je samo 16 godina kada je podigla trofej na Rolan Garosu, tako je postala najmlađa osvajačica Gren slema u Parizu. Te 1991. godine postala je i najbolja teniserka na planeti. Svet je bio pod njenim nogama...

Međutim, jedan monstruozni napad u potpunosti je promenio njen život i karijeru. Najmlađa šampionka u istoriji tenisa umalo je izgubila život kada kada ju je nožem u leđa dva puta ubo pomahnitali obožavalac njene konkurentkinje Štefi Graf.

Mala Mo nedavno je u jednom intervjuu otkrila da se nikada u potpunosti nije oporavila od tog šoka.

"Najteže je bilo te 1993. kad sam ubodena u leđa, moja cela karijera je doživela kolaps. Radila sam naporno da nađem taj unutrašnji i spoljašnji balans i sve me je to bacilo u kako ja to zovem 'kovitlac", priznala je Monika.

Naravno, u karijeri je doživela i dosta stvari na koje je ponosna i kojih se i danas rado seća.

"Momenat koji ću uvek pamtiti je Rolan Garos 1990. jer je to bio moj prvi Grend slem, imala sam 16 godina. Do tog trenutka, kada uđete na profi takmičenja, imate mnogo očekivanja, ali ste u dubini i dalje tinejdžer i počnete da se pitate da li ste stvarno toliko dobri", kaže slavna teniserka i dodaje:

"Drugi važan momenat bio je Australijan open 1993. Do tada, bila sam tinejdžerka, prolazia sam kroz gomilu ličnih izazova, pitala se šta je to što želim da radim. Tako mlada, a tako dobra u tome što radim, a uz to sam imala taj pritisak od svih, od sponzora, da igram uvek najbolje, da se pojavljujem na turnirima. Mislim da sam do tog januara 1993. našla ravnotežu".

Nakon monstruoznog napada Gintera Parhea Monika je napravila dvogodišnju pauzu. Na teren se vratila 1995. godine, a već na startu naredne sezone uspela je da osvoji svoju devetu Grend slem titulu. Taj momenat je za nju izuzetno poseban i emotivan. Titula na Australijan openu bila je prva nakon velikog šoka koji je pretrpela, ali ne samo to... Bio je to poslednji Gren slem na kom je na tribinama imala podršku oca za kog je bila izuzetno vezana.

"Dve i po godine posle tog ranjavanja, došao je Australijan open 1996. kao nešto posebno, bio mi je to prvi grend slem posle tog incidenta u Hamburgu. Ujedno, bio je i poslednji na kom me je gledao moj otac, a da je bio zdrav i da nije morao da ide na medicinske terapije", zaključila je Selešova.