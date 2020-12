POSLE OVOGA JE SVIMA JASNO: Novak Đoković je bolji teniser od Nadala i Federera! (FOTO)

Večno će se voditi debata ko je najbolji teniser svih vremena, ali za nas nema neke dileme: Novak Đoković zaslužuje ovaj epitet, a godine pred nama će samo dokazati da smo u pravu. Bar se mi nadamo da će biti tako.

Osim što će biti teniser sa najviše vremena provedenih na broju jedan, Đoković je po još jednom parametru bolji od Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Naime, srpski teniser ima najbolji procenat osvojenih titula na Masters turnirima iz serije 1000.

Đoković u karijeri ima 31 procenat osvojenih Masters turnira na kojima je učestvovao. Iza njega se nalazi španski teniser sa 27, dok je Federer daleko od Novaka i Rafe. Švajcarac ima procenat od svega 20 posto, a realno je očekivati da će biti sve manji, pošto je Rodžer na zalasku karijere i nije realno očekivati da može da bude konkurentan kao što je nekada bio.

