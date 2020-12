SVET OPLAKUJE MLADU PLIVAČICU (14): Preležala je koronu, ali se opaki virus vratio, a ona NIJE IZDRŽALA (FOTO)

Svet sporta oplakuje 14-godišnju Brazilku Marijanu Frenklin Fereiru (14) koja je preminula od posledica korona virusa.

Marijana je pre mesec dana prebolela korona virus, ali se podmukla bolest nedavno ponovo vratila. Kada je pokazala simptome primljena je u bolnicu, ali joj pomoći nije bilo.

A 14-year-old Brazilian swimmer dies from coronavirus



