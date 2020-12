UZBURKAO STRASTI U SRBIJI: Čuveni prvak sveta tražio da "ALBANSKI GRAD NIŠ digne spomenik Skenderbegu", a onda se DESILO OVO! (FOTO)

Svojim stavom je uzburkao strasti u Srbiji, a onda su ga Srbi prilično iznenadili.

Podsetimo, pristalice tzv. "Velike Albanije", koja podrazumeva ideju o jednoj državi na uštrb teritorija Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije i Grčke, dobili su "vetar u leđa" od strane nekada velike zvezde sporta: bivši prvak sveta u karateu, Enver Idrizi, u Švajcarskoj je gostovao kako bi se pridružio obeležavanju 552. godišnjice smrti Skenderbega, čuvenog državnika i vojskovođe srpskih korena, kog su Albanci prisvojili kao svog velikog junaka i nacionalni simbol.

Tom prilikom je Idrizi, Albanac rođen u Skoplju u vreme SFRJ, a koji je potom blistao na međunarodnoj sceni kao reprezentativac Hrvaske, zatražio da "albanski gradovi Niš i Medveđa" dobiju spomenike Skenderbega.

Ono što nije mogao ni da sanja - to je da će mu posle tog intervjua, kojim se pohvalio na Instagramu, gde je šira javnosti i saznala za njegove stavove, stići brojne kritike ljudi iz Srbije.

Na neke od njih je ispod svoje objave najpre odgovarao da, prosto, "nije rekao ništa što nije tačno", potom "da ima pravo da priča šta misli", ali...

Nije uspeo da ih ubedi u svoje stavove. Niti da umanji broj kritika na svoj račun.

Kada je video da sve više i više ljudi iz Srbije osuđuje promovisanje takve ideje, rešio je da obriše svoju objavu sa društvenih mreža:

Ko je Enver Idrizi?

Enver Idrizi bio je evropski prvak 1993. i 1995, vicešampion 1994. te svetski vicešampion 1994, osvajač Svetskog kupa 1993. i 1995. godine. Ni sam ne zna koliko je tačno medalja osvojio, a 1995. na Svetskom kupu dogodio se i incident zbog kog je Hrvatski karate savez suspendovan na dve godine.

- Joooj, to je bilo u Frankfurtu, a ja nisam bio ništa kriv! Pobedio sam u jednoj borbi, a sudija je pogrešio, pa prilikom proglašenja pobednika digao ruku mom suparniku. U dvorani je bilo puno ljudi, mnogo mojih navijača, puno Hrvata, ma svi su navijali za mene. I publika je poludela na takvu odluku sudije, počeli su svi da skaču. No, ja sam nastavio dalje, došao do finala i osvojio u dva dana dve svetske medalje. Prvi dan u teškoj, drugi dan u apsolutnoj kategoriji - rekao je on nedavno u izjavi za 24sata.hr.

Redovno dobijao Čaka Norisa

Enver Idrizi dvaput je u životu pobeđivao i legendarnog Čaka Norisa.

- Davno smo se mi takmičili, tada on nije bio toliko popularan. Mene je zvao jedan čovek iz Osijeka da dođem da se borim u SAD i Kanadi, a tamo sam osvojio sve njihove turnire. Dvaput sam pobedio i Čaka Norisa, ma nema medalje koju nisam osvojio, rekao je nedavno Idrizi.