OKRŠAJ NOVAKA I RODŽERA koji niko nije očekivao! (VIDEO)

Direktor turnira Kreg Tili otkrio je da će Švajcarac biti u žrebu i da se vraća nakon povrede zbog koje je propustio skoro čitavu prošlu sezonu nakon Australijan opena.

Ono što je izuzetno interesantno jeste da bi Švajcarac sa Novakom Đoković mogao da se sastane ranije nego što smo navikli. Federer će u Australiji biti peti nosilac turnira, što znači da hipotetički već u četvrtfinalu može da igra sa prvim tenisero, sveta, koji juriša na deveti trofej u Melburnu.

Njihovi dueli uglavnom su viđani u polufinalima i finalima. Do sada su odigrali 50 mečeva, Srbin vodi 27:23. Poslednji put su se pre polufinala ili finala sastale davne 2007. godine, kada je Srbin tek počeo da preti Švajcarcu. Izbio je tada Novak u četvrtfinalu tunirira u Dubaiju sa 6:3, 6:7, 6:3.

Nije na odmet podsetiti da je Novak Đoković prvi nosilac na Otvorenom prvenstvu Australije, drugi je Rafael Nadal, treći Dominik Tim, a četvrti Danil Medvedev. U top 10 su još Stefanos Cicipas, Aleksander Zverev, Andrej Rubljov, Dijego Švarcman i Mateo Beretini.

My son just caught ⁦@rogerfederer⁩ practising at the tennis courts of Hayat Creek, Dubai. Seems Dubai is the in-place to escape #COVID19 & cold. pic.twitter.com/s597JCHzHX