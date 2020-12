UDARNA TENISKA VEST! Toliko je bitna da ju je saopštio ATP: Đoković neće morati da brine - Rodžer Federer ODUSTAO od Australijan opena!

Novak Đoković je vladar Australijan opena, a na startu nove sezone tamo neće morati da brine o eventualnom duelu sa svojim najvećim takmacom.

Jer, Rodžer Federer neće zaigrati na prvom grend slemu u 2021.

O tome je javnost obavestio niko drugi do sama Asocijacija teniskih profesionalaca (ATP), što baš i nije uobičajen slučaj, jer najčešće sami teniseri koji iz nekog razloga odustanu od velikih turnira to i saopšte ostatku sveta.

ATP je tim povodom izdao saopštenje za javnost, u kome se navode i sledeće reči Federerovog agenta, Tonija Godstika:

"Federer je napravio snažan napredak u poslednja dva meseca kada se radi o kolenu i formi. Ipak, posle konsultacija s ostatkom svog tima, odlučio je da je najbolje za njega, u nekom dužem vremenskom smislu, da se takmičarskom tenisu vrati tek kada prođe Australijan open".

Novak Đoković voli da se na najvećim turnirima nadmeće sa Federerom, i sigurno je da bi priželjkivao da i na startu 2021. u Melburnu igra sa slavnim Švajcarcem.

Ipak, ovoga puta neće biti reprize njihovog prošlogodišnjeg meča, kada je Nole savladao Rodžera u polufinalu, a potom i osvojio tamošnju grend slem titulu. Tog 30. januara 2019. Švajcarac je odigrao poslednji takmičarski meč.

Australijan open će početi nešto kasnije nego inače, 8. februara, a to je urađeno kako bi teniseri koji posle nove godine stignu na taj kontinent mogli da prođu kroz obavezne periode samoizolacije, te da uz neki pripremni turnir dočekaju grend slem nadmetanje u kakvoj-takvoj formi.

Rodžer Federer je, podsetimo, dvaput operisao kolena prošle godine, pa i ne čudi što je ovaj legendarni 39-godišnji teniser odlučio da ne žuri s povratkom. Ipak, sada će se prvi put, posle 21 uzastopnog učešća u Melburnu, AusOpen igrati bez njega.

No, to ne znači da će Novaku biti lako - igraće tamo i vicešampion, a i sam grend slem osvajač trofeja, Dominik Tim, pa i Rafael Nadal koji je propustio US Open, a i Endi Marej, petostruki finalista Australijan opena, stiže nakon što je dobio posebnu pozivnicu organizatora.