SEDAM GODINA OD NESREĆE KOJA JE POTRESLA SVET - Šumaher još uvek ne priča i komunicira samo očima! (VIDEO)

Naime, sedmostruki prvak u Formuli 1 se tada spuštao neoznačenim delom staze u skijalištu Meribel te je izgubio kontrolu nad skijama, pao i glavom udario o kamen.

Od tog nesrećnog 29. decembra 2013. godine jako se malo zna o Šumaherovom zdravstvenom stanju, a informacije najviše dolaze iz izvora bliskih porodici, a ne od nje same.

Šumaher je odmah nakon nesreće helikopterom prevezen u najbližu bolnicu, a tamo su doktori utvrdili kako je njegovo stanje kritično.

Nakon toga je prevezen u francuski Grenoble gde je podvrgnut dvema operacijama, a nakon toga je stavljen u indukovanu komu kako bi se sačuvalo što više njegovih moždanih funkcija, piše Index.hr.

Šumaher je iz indukovane kome počep postepeno da se budi u junu 2014. godine. Rehabilitacija je tokom leta nastavljena u Lozani, a onda je u septembru premešten u svoju kuću u Glandu u Švajcarskoj.

Šumaherovo zdravstveno stanje i danas je misterija. U početku je javnost obaveštavala Sabine Kem, a onda je njegov advokat Feliks Dam na ročištu za tužbu protiv nemačkog magazina "Bunte" izjavio da Mihael ne može ni da hoda, ni da stoji.

U nedostatku zvaničnih informacija, četiri godine bile su pune spekulacija, lažnih vesti i neproverenih "insajderskih" informacija neimenovanih prijatelja ili bivših saradnika.

Od toga da je prikovan za krevet i da se hrani na cevčicu, do toga da sedi u kolicima, ima slabo pamćenje i sa setom dane provodi gledajući kroz prozor. Jedan takav izvor otkrio je da se Mihaelova žena Korina i deca Đina-Mari (21) i Mik (19) i dalje nadaju "medicinskom čudu".

Ipak pre par meseci procurile su nove informacije o Šumaherovom stanju.

Elizabeta Gregorači, italijanski model i bivša žena Flavija Brijatorea, nekadašnjeg vlasnika Benetona, za koji je i Šumaher nekada vozio u Formuli 1 otkrila je u italijanskom rijaliti programu u kakvom je stanju Šumaher.

Micheal Schumacher's tragic skiing accident was seven years today, and the world of F1 hasn't been the same since. #KeepFightingMichael pic.twitter.com/bVYx5AH9LT