BRUTALNA TRANSFORMACIJA KONORA MEKGREGORA - Najpoznatiji MMA borac PROMENIO IZGLED i nabacio još mišića (FOTO)

Uskoro će ponovo u oktagon, a čini se da nikada bolje nije izgledao što dokazuje njegova telesna transformacija.

I ovoga puta je Mekgregor objavio fotografiju nakon treninga i pokazao da je u prilično dobroj formi, sudeći makar prema mišićima.

Mekgregor se sprema za revanš sa Dastinom Porijerom koji će se dogoditi u januaru, a društvenim mrežama kruži jedna zanimljiva fotografija.

Na njoj je Konor iz 2018. i današnji Konor. Jedna fotografija je pred najveći MMA meč ikada protiv Habiba Nurmagomedova, a a druga sadašnja - razlika je uočljiva.

Conor McGregor one month before his fight vs Khabib (left)



Conor McGregor one month before his rematch with Dustin Poirier (right)



A new animal. pic.twitter.com/UWskpregtb