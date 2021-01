BILA JE NAJBOLJA TENISERKA SVETA, A ONDA JU JE BOLEST UPROPASTILA: Suprug je morao da me izvlači iz kreveta! (FOTO)

Bivša najbolja teniserka sveta Karolina Voznjacki govorila je o svojoj borbi sa reumatoidnim artritisom, teškom autoimunom bolešću koja joj je dijagnostikovana 2018. godine.

Voznjacki je pričala o teškim momentima iz svog života, poput onog kako nije mogla da izađe iz kreveta bez pomoći svog supruga. Ona je, inače, morala zbog ove bolesti da se povuče iz sporta 2018. godine.

"Bila sam na vrhuncu svoje karijere, kada mi je dijagnostikovana ta bolest. Početkom te godine, osvojila sam Australijen Open. Trebalo je to da bude moja zlatna godina, ali pred početak US Opena, osećala sam bolove, stalni umor i druge čudne simptome. Počela sam da gubim mečeve koje je trebalo da dobijem", rekla je Dankinja.

Dodala je i kako je, s obzirom na to da ni sama nije mogla da se snađe sa ovim problemom u početku, odlučila da pomaže i pruži podršku ljudima koji imaju hronične bolesti.

"Jedno jutro imala sam tako jake bolove da je suprug morao da me izvuče iz kreveta. Nisam mogla da pokrenem nijedan deo tela. Tada sam otišla kod lekara, i to je bio početak mog puta do dijagnoze. Nisam mogla ruke da podignem", objasnila je ona.

Kako kaže, upekos svemu, trebalo je nekoliko meseci da se dođe do konačne dijagnoza. Upravo zbog toga, hoće da bude pozitivan primer ljudima sa istim ili sličnim problemima.

Voznjacki je u braku sa bivšim košarkašem Dejvidom Lijem. Objavili su 2017. da su zajedno, verili su se u novembru 2018. godine, a venčali u Italiji u Toskani 15. juna 2019. godine.