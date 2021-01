JEZIV ZLOČIN POTRESA SVET! UFC BORAC IZBO SESTRE NOŽEM NA SPAVANJU: Došle u goste kod brata, a onda je krenuo horor... (FOTO)

Jeziva vest potresla je UFC svet.

Član Ultimejt fajt šampionata, Meksikanac Irvin Rivera, uhapšen je na Floridi jer je umalo ubio svoje dve sestre.

Kako javlja "Gardijan", Riverina 33-godišnja i 22-godišnja sestra su izbodene noževima.

Pomenuti UFC borac je uhapšen u Bojnton Biču u američkoj saveznoj državi Florida kada je policija pronašla njegovu mlađu sestru, koja je bila "ubodena u predelima glave, ruku i leđa".

Ona je, naime, uspela da umakne tokom bratovljevog krvavog pira, pa sa ulice pozove policiju, posvedočile su komšije. Patrola je brzo stigla i uhapsila pomahnitalog čoveka.

Prema navodima očevidaca, 22-godišnjakinja, čiji identitet lokalna policija nije saopštila, rekla je odmah da je počinilac njen brat, te da joj je sestra još uvek u kući. I ona je ubrzo pronađena, takođe sa višestrukim ubodnim ranama.

Policija Bojnton Biča je saopštila da je su obe sestre hitno prebačene u bolnicu, te da je "jedna žrtva u stabilnom stanju, a druga u kritičnom".

Prema saznanjima istrage, te dve žene su došle u goste kod svog brata, kod kog su i prenoćile. Na spavanju je i krenuo da ih ubada nožem.

Mlađa od sestara je uspela da pobegne odgurnivši "zver", kako inače glasi Riverin nadimak u UFC-u, te da iz lokve sopstvene krvi, na ulici, pozove policiju.

Očevici su rekli policiji da, kada su se vrata kuće otvorila, videli su Riveru kako šeta, okrvavlven, te da im je tada rekao "Zatvorite vrata. Sve je u redu". Nedugo zatim je počeo da beži, kada je primetio da komšije pozivaju nekog, očigledno policiju, telefonom.

Pronađen je oko sedam časova ujutru, kada je mrmljao "Ubio sam sestre. Sopstvene sestre sam ubio". Preživele su, ali je jedna od njih u vrlo ozbiljnom stanju i lekari se bore za njen život.

U policijskoj stanici je Irvin Rivera šokirao sve kada je, tokom istrage, rekao kojim nožem je izvršio pokušaj ubistva, te da je to učinio "jer mu je viša sila" tražila da to uradi, i to "jer je ubistvo sestara - njegova svrha postojanja".

Ovaj 31-godišnjak je dosad u MMA borbama ostvario deset pobeda u 16 nastupa, od čega je u UFC-u imao jedan trijumf i dva poraza.